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蘋果曾構思以40％比例 作為App Store第一年營收分潤

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國眾議院司法委員會公布電子郵件內容，顯示蘋果在10年前規劃App Store服務時，曾考慮向第三方開發者收取40%的營收分潤。

依照司法委員會公布此份在2011年3月由蘋果服務項目主管Eddy Cue寄出的電子郵件，其中提到在第一年向第三方開發者收取40%營收分潤，但實際細節應該還要進行多次測試確認，藉此確保實際成效。

而另一名蘋果主管Jai Chulani則是在回覆內容提到若第一年僅收取30%分潤，將無法讓蘋果從中獲利。

不過，此份電子郵件內所提及分潤，主要是針對在Apple TV上的內容訂閱服務計費項目討論，但不確定在iPhone或iPad的app收費分潤是否也採取相同模式。

在電子郵件內容中，甚至更提到為了爭取亞馬遜串流影音服務於Apple TV上架，蘋果更提出將分潤比例提整為15%的作法。

從蘋果稍早提擬證詞表示，蘋果在App Store服務主要扮演「守門人」角色，除了確保上架app內容品質之外，主要透過合理分潤機制確保App Store背後營運維護，以及技術與服務更新所需費用，同時對所有第三方開發者均公平對待，並不會有特別偏頗情況，依照情況收取15%至30%不等的分潤費用。

從蘋果說明，本身採用分潤機制相較其他競爭對手更低，同時也更能讓開發者接受，甚至今年也宣布收取第一年分潤之後，將可按照實際情況將分潤調整至15%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

司法 蘋果 App Store

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