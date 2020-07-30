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GoShare正式進駐新北！車款加入Gogoro 3、增加Apple Pay NFC感應租借

聯合新聞網 / 楊又肇

在今天 (7/30)活動上，GoShare新事業總監姜家煒再次重申先前提出的「Explore with GoShare」全球願景夥伴聯盟計畫，強調將持續與Gogoro團隊、更多品牌合作，並且確認將使GoShare服務一口氣擴展至板橋、中和、永和、新莊、蘆洲、三重、林口、新店地區，同時也加入支援Apple Pay NFC感應租借，更宣布Gogoro 3也會成為GoShare服務使用車款。

姜家煒表示，先前已經在台南市與宏佳騰合作，以200台車輛數量提供租借的GoShare服務已經創下每天超過2000次租借次數，而與新北市政府合作「青春山海線厚七逃」，打造定點歸還的GoShare Dot服務後，目前已經累積超過70萬名註冊用戶人數，成為全球用戶人數成長最快的移動共享服務。

而今天活動主題則是圍繞在「More (更多)」，更意味GoShare將持續在台灣地區擴大服務範圍，並且接入更多服務項目，而未來也計畫與更多PBGN合作夥伴一同推動移動共享服務體驗。

另外，姜家煒更透露接下來GoShare服務將會有更多消息透露，也請眾人拭目以待。

More 1：更便利、更自在的體驗

以目前全台GoStation換電站已經累積建置超過1774個站點，其中在台北市、新北市與桃園市就總計超過659個站點，因此在宣布於桃園市、台北市提供GoShare隨借隨還服務之後，GoShare也正式宣佈將服務帶到新北市，首波將在板橋、中和、永和、新莊、蘆洲、三重、林口、新店地區提供使用。

同時，GoShare也宣布將在今年底前在新北市地區持續投入2000輛車款，預計在桃園市、台北市與新北市範圍內累積提供6000輛車款數量。

為了吸引消費者使用，GoShare預計在7月30日-8月2日期間提供第6分鐘後以每分鐘1元計算，同時在7月30-8月13日期間更提供在新北市範圍借還車，將加碼20元回饋優惠。

More 2：更貼心、更實用的體驗

而此次宣布服務進駐新北市之外，GoShare更宣布旗下提供服務使用車款將加入Gogoro 3，而在新北市服務範圍地區將會以Gogoro 3投入使用為主，而隨著與台北市、桃園市鄰近地緣關係，未來也會提供Gogoro 2、Gogoro VIVA在內車款。

不過，GoShare強調此次投入新北市地區服務使用的Gogoro 3，計費模式將比照Gogoro 2，並且藉由加長車椅、超大車廂、內建杯架，並且提供方便使用的無線充電架，同樣對應125cc排氣量輸出動力與碟煞，同時採用耐用PP車身設計，預期能對應方便、實用的GoShare服務使用體驗。

除了增加更多使用車款，姜家煒更暗示未來將會持續與更多PBGN合作品牌攜手擴展GoShare服務，意味未來在台南市與宏佳騰合作模式，未來也會出現在更多地區。

More 3：更智慧、更高效的體驗

此次宣布在新北市開放更多地區使用GoShare服務，GoShare也強調先前與新北市政府合作，同時也強調未來將會持續與新北市政府共同推動移動共享服務，並且讓GoShare服務協助更多人在城市間移動需求。

More 4：更即時、更有趣的體驗

在先前宣布擴大GoShare服務體驗時，其實就已經提出的回饋消費者模式，在此次活動上更宣布與VISA合作隨機折抵優惠，成為台灣地區第一個與VISA合作此項優惠機制的服務，讓消費者透過將VISA卡別信用卡與Apple Pay綁定，即可在使用GoShare服務扣款時，有機會獲得最低僅需支付1元的優惠。

姜家煒表示，過去許多支付優惠都要等到月底等週期結束才會全數計算，因此在與VISA合作隨機折抵優惠機制，除了能讓消費者在使用服務過程更有感，同時也能在下因為獲得更高折扣而感到開心，因而會更願意使用服務。

More 5：更流暢、更簡單的體驗

同時，GoShare也統計使用旗下服務的消費者約超過70%比例使用iPhone，因此也宣布與蘋果深度合作，將Apple Pay NFC感應應用在GoShare服務使用車款，讓使用iPhone XR以後機種的消費者，可以直接透過iPhone內建NFC感應方式進行租借。

而這樣的方式，則是在現有透過app預約、掃碼租借方式增加更多使用選擇，另外GoShare也導入延後扣款支付功能，讓消費者在租借過程中可以透過預先取得授權完成車輛預約，但不會立即扣款，當使用者完成取車且使用後，才會進一步從綁定信用卡進行扣款。

在進一步說明裡，GoShare表示之所以僅對應iPhone XR機種，是因為Apple Pay NFC感應方式對於NFC規格版本要求不同，目前僅iPhone XR、iPhone XS系列，以及iPhone 11與iPhone 11 Pro系列機種支援，而近期推出的新款iPhone SE也能使用。

至於未來是否支援Apple Watch租借，依照姜家煒透露說法將會在日後加入，但可能還需要一點時間。

不過，既然目前會先在GoShare使用車款貼上Apple Pay NFC感應識別貼紙，意味與Apple Pay服務合作將會維持一定獨佔時間，但GoShare方面則暗示未來還是會與更多支付服務合作，意味日後也可能會加入諸如Google Pay、Samsung Pay等在台推行支付服務。>

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

林口 Gogoro 新北 GoShare Apple Pay

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