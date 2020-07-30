選手就位！世紀反壟斷聽證會 看美國國會跟「Big Tech 4」攻防重點

對科技圈來說 2020 最重量級的美國國會聽證會即將登場！我們快速為讀者整理美國眾議院與 Google、Apple、Amazon、Facebook 四間公司的攻防重點。

Google、Apple、Amazon、Facebook 全員到齊，堪稱 2020 今年最重量級的美國國會聽證會即將在當地時間 7/29 週三上午登場。自 20 年前調查 Microsoft 後，這場科技史上最大規模的聽證會由美國眾議院司法反壟斷小組委員會舉辦，主席由民主黨籍 David Cicilline 所擔任，將傳喚 Sundar Pichai、Tim Cook、Jeff Bezos 與 Mark Zuckerberg 四位執行長，針對這四間目前全球市值首屈一指的科技鉅子之壟斷行為進行調查；而且特別的是聽證會將在線上舉行。

美國眾議院之前展開了為期一年多的反托拉斯調查，並搜集到超過 130 萬份有關這四間公司的調查檔案。在這場世紀聽證會之前，我們快速為讀者整理美國眾議院與 Google、Apple、Amazon、Facebook 四間公司的攻防重點，首先是美國眾議院各自認為四間巨頭哪裡疑似有壟斷行為：

Google（Alphabet）的問題：反壟斷小組認為 Google 在網路搜尋、網路廣告，以及手機作業系統 Android 佔據市場主導地位，進一步打壓競爭對手；另外 YouTube 上流竄的假消息影片也有可能會被提出來。

Apple 的問題：Apple 的 App Store 對每個 APP 都收 30% 利潤可能過高，而且其審核標準過於嚴格、不夠透明，而且 Apple 自家的 APP不受與第三方相同的規則約束。

Amazon 的問題：反壟斷小組認為 Amazon 在電商領域「球員兼裁判」指控他們濫用了同時作為零售商以及第三方賣家託管平台的角色，在消費者找商品或看到廣告時，會優先看到 Amazon 自己所販售的欄位。

Facebook 的問題：Facebook 收購了同性質的 Instagram、WhatsApp，在社交領域已具壟斷地位。

Google、Apple、Amazon、Facebook 目前已公開的論點如下。（原文可以點本行連結）

Google（Alphabet）：Sundar Pichai 在網路廣告部分他認為 Google 並非位於絕對壟斷位置，還有 Twitter、Instagram、Comcast 等公司的線上廣告，而且過去 10 年這些公司的競爭讓網路廣告整體成本降低了40％。而在網路搜尋功能上，Pichai 說在旅遊和房地產等垂直領域中 Google 也面臨著來自這些垂直搜索查詢的激烈競爭。Pichai 還說，Google 並未向各大手機廠收取任何平台費就能使用 Android，近一步促成全球手機普及化。而且 Alphabet 還實際從事幫助美國鞏固其人工智慧、自動駕駛等新興技術的全球領先地位。

Apple：Tim Cook 稱 App Store 分潤比其他大多競爭對手差不多、甚至更低；而且 Apple 本身 App 數量並不多，App Store 更大程度是在扮演守門員角色。而且他稱 Apple 的硬體設備在任何市場上都不占絕對主導地位，iPhone 手機本身在全球競爭就很激烈。

Amazon：Jeff Bezos 則是會著眼其全球零售市占不到 1%、美國零售市佔不到 4％，每天都在跟 Walmart、Target、Costco、Kroger，或甚至是 Shopify、Instacart 激烈競爭；而且第三方賣家銷售額現在約佔 Amazon 整體銷售額 60％，成長速度甚至快於 Amazon 官方的銷售額，並強調 Amazon 官方跟第三方賣家之間會共同成長而非零和遊戲。

Facebook：Mark Zuckerberg 首先讚揚美國反壟斷法促成市場更健康的競爭，表示收購 Instagram、WhatsApp（以及其他公司）其實有助於參與 Facebook 生態系以及更廣泛的創業社區推動創新，而且收購事實上是把不同公司的優勢結合互補；他還強調，Facebook 是標準「美國式的成功」。

聽證會將於台灣 30 日凌晨登場，若想觀看實況的人可以熬夜一起觀看下面影片。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》