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Garmin遭網攻一周未完全恢復 用戶憂個資外洩

聯合報 / 記者黃有容鄒秀明／台北報導
資安專家表示，全球駭客組織將新冠疫情視為發動資安攻擊的好時機。（路透）
資安專家表示，全球駭客組織將新冠疫情視為發動資安攻擊的好時機。（路透）

國際穿戴裝置大廠Garmin自從廿三日驚傳遭勒索軟體攻擊後，過了整整一周，線上服務尚未完全恢復，官網公告尚未寫明修復時間，用戶在網路社群中更紛紛表示緊張。據了解，Garmin採取「產線優先」的方針，目前員工已全面復工，正力拚線上服務恢復正常。

資安專家表示，全球駭客組織將新冠疫情視為發動資安攻擊的好時機，同時也要提防駭客把取得的訊息及存取權用作策畫、預備未來攻擊之用。許多用戶更擔心綁定在裝置上的個資外洩，Garmin則澄清，目前沒有跡象顯示任何客戶數據（包括Garmin Pay的付款資料）被存取，遺失或被盜用。

由於全球Garmin用戶也陸續發現線上服務中斷，但是Garmin事發當下聲明為「系統維修」，卻愈拖愈長，引起用戶驚慌；台灣Garmin員工上周四曾告知記者，因「公司被駭客攻擊」，員工開始放假，而在國際媒體調查下，發現Garmin可能遭到新型態勒索軟體攻擊。

Garmin則在官網聲明，受中斷的系統正在積極恢復中，由於仍在處理部分數據資料，某些線上功能仍受暫時性限制，目前正致力於在接下來幾天內恢復系統正常運行。不過，Garmin似乎無法快速解決這樁事故，用戶指出，直至昨天線上服務都並未完全正常。

據了解，Garmin「解毒」的首要任務就是先恢復產線，員工現在已經統統回到公司上班，並透露距離「恢復正常」已經不遠。Garmin也對員工下了封口令，不能對外談及這起事故的細節，一切皆以官網公告為主。

為了讓用戶這段時間的數據能完整儲存在裝置中，有Garmin員工自發性分享釋出手表內記憶體、以及手動上傳數據等方法，力求減少用戶不滿情緒升溫。

微軟也建議企業面對勒索軟體與駭客攻擊時，可採取「檢測、隔離、解決、重建」四大應變措施，包括檢測受攻擊的端點和憑證、隔離被駭端點、解決網際網路漏洞和重建受到相關惡意軟體感染的裝置。

微軟網路威脅情報團隊五月底曾調查發現，有駭客透過滲透到目標網絡一步步對企業進行勒索，提早鎖定有漏洞的系統，如缺乏多重身分驗證、版本較舊、沒有更新密碼或較薄弱的Windows平台等，並在適當時機藉由勒索軟體影響電子郵件識別、端點、收件夾、程式等來攻擊並獲利。如今勒索軟體在亞太地區仍是重大的資安威脅之一。

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