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Google宣布建置旗下第四條海底隧道！串接美國、英國與西班牙

聯合新聞網 / 楊又肇

Google宣布將興建串連美國紐約英國布德、西班牙畢爾巴鄂三地的全新海底電纜，並且以出生於美國紐約美國海軍第一位女性准將，同時也是女性電腦科學家身分的Grace Hopper姓名為稱。

在此之前，Google分別以女性科學家Marie Curie、紅十字會創辦人Henry Dunant、廢奴主義者Olaudah Equiano建造三條海底電纜，其中以Curie為稱的海底電纜串接美國洛杉磯及智利，以Dunant為稱的海底電纜則串連美國維吉尼亞海灘與法國，而以Equiano為稱的海底電纜則從葡萄牙延伸至南非開普敦。

目前Curie海底電纜已經正式運作，Dunant海底電纜則預計在今年底之前啟用，而Equiano海底電纜最快會在明年完成建置，至於此次宣布投入建置長達1.2萬公里的Grace Hopper海底電纜，則預計會在2022年完工。

依照Google說明，Grace Hopper海底電纜採用新光纖技術，其中透過16對、總計32條光纖以每秒可達340至350TB傳輸速率交換資訊，約可讓1750萬人同時上線觀看4K畫質影片，同時也能讓更多人穩定使用Google Meet、Gmail或Google Cloud在內Google服務。

一旦Grace Hopper海底電纜完成建置，將使Google旗下擁有海底電纜數量增加至4組，加上先前與其他業者合作搭建海底電纜資源，Google預期將能讓全球多數地區已更穩定網路彼此連接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 洛杉磯 紅十字會 Google 西班牙 英國

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