NVIDIA A100 GPU與DGX SuperPOD系統 成為全球最快AI訓練市售產品

2018年與多家業者共同制定測試基準MLPerf Inference，並且在今年7月提出0.7版本後，NVIDIA宣布旗下A100 Tensor Core GPU與DGX SuperPOD系統在新版測試基準下，成為全球最快人工智慧訓練市售產品，並且刷新16項人工智慧效能記錄。

依照NVIDIA說明，以Ampere顯示架構及台積電7nm製程打造的A100 Tensor Core GPU，在MLPerf Inference 0.7版本中的8項基準測試均呈現最快加速效能。

而藉由HDR InfiniBand串接大量A100 Tensor Core GPU形成的DGX SuperPOD系統，更是樹立8項全新效能里程碑。

在此之前，NVIDIA已經以旗下Volta架構GPU產品於2018年12月提出的MLPerf Inference 0.5版本創下6項加速效能記錄，而在2019年7月提出的0.6版本中則創下8項記錄。

在新版測試基準中，包含多數人工智慧應用項目的推薦機制測試，以及藉由BERT模型運作的對話式人工智慧，另外也包含採Mini-go及19x19全尺寸Go機板測試項目，藉此涵蓋遊戲應用到各個複雜模型訓練測試。

同時，NVIDIA更以旗下Ampere及Volta架構市售產品進行所有測試，並且刷新市售產品類別效能記錄，相比其他競爭對手是以不會在近期內上市產品接受測試，NVIDIA所有接受測試產品都是已經可在市面採購產品，意味企業能直接江這些產品應用在旗下服務佈署需求。

除了藉由硬體架構精進提昇加速效能，NVIDIA也透過軟體最佳化讓相同GPU加速效能提昇，例如以Tesla V100 GPU構成的DGX-1超級電腦，在目前測試基準版本中的效能表現，相比0.5版本約提昇4倍，而整體加速效能表現更比初期提昇2倍效果。

此次遞交測試成果的9家業者裡，便有7家採用NVIDIA GPU產品，其中包含阿里巴巴、Google、騰訊，以及伺服器製造商如Dell、富士通與浪潮集團打造伺服器。

藉由A100 Tensor Core GPU與DGX SuperPOD系統，NVIDIA預期將能加快人工智慧技術成長，同時也能帶動巨量數據應用，藉此讓各領域技術藉由更大運算規模擴展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》