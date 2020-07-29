美公布「乾淨5G電信商」中華電信、遠傳列24家名單 獨缺台哥大「不夠乾淨」？

「5G Clean Networks」這份名單的用意，是美國希望可以透過可信賴的電信商，來保護美國的電信、雲端、數據分析、行動應用、物聯網以及 5G 技術免受惡意攻擊的侵害。美國國務院表示，美國駐外的外交機構所使用的網路，都需要採用「5G Clean Networks」名單上的電信商服務，以確保網路的安全性。

這份名單由美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）召集了 25 名來自亞洲、歐洲以及美國的專家，制定可信賴的電訊設備商評估標準。而目前公布的第一波名單中，只有24間電信商列在名單上。

這份名單包括在亞洲包括有南韓 SK 與 KT、日本 NTT以及國內的中華電信及遠傳電信，而香港則沒有任何電信商入選，當然也沒有任何中國的電信商入選。

至於電信三雄中，為什麼獨漏了台灣大哥大，難道是他們不夠「乾淨」嗎？台灣大哥大表示，只是因為5G的設備採購比較晚，因此沒有列入。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》