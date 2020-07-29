快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美公布「乾淨5G電信商」中華電信、遠傳列24家名單 獨缺台哥大「不夠乾淨」？

聯合新聞網 / T客邦
台哥大董事長蔡明忠。記者潘俊宏／攝影
台哥大董事長蔡明忠。記者潘俊宏／攝影

「5G Clean Networks」這份名單的用意，是美國希望可以透過可信賴的電信商，來保護美國的電信、雲端、數據分析、行動應用、物聯網以及 5G 技術免受惡意攻擊的侵害。美國國務院表示，美國駐外的外交機構所使用的網路，都需要採用「5G Clean Networks」名單上的電信商服務，以確保網路的安全性。

這份名單由美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）召集了 25 名來自亞洲、歐洲以及美國的專家，制定可信賴的電訊設備商評估標準。而目前公布的第一波名單中，只有24間電信商列在名單上。

這份名單包括在亞洲包括有南韓 SK 與 KT、日本 NTT以及國內的中華電信及遠傳電信，而香港則沒有任何電信商入選，當然也沒有任何中國的電信商入選。

至於電信三雄中，為什麼獨漏了台灣大哥大，難道是他們不夠「乾淨」嗎？台灣大哥大表示，只是因為5G的設備採購比較晚，因此沒有列入。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

國務院 香港 物聯網 日本

延伸閱讀

中華電信推5G 限時優惠再加碼

中華電、遠傳 打5G體驗牌

中華電信5G之境體驗車、遠傳心5G體驗營北中南巡迴登場

委內瑞拉年底大選 美國：舞弊情況更甚以往

相關新聞

美公布「乾淨5G電信商」中華電信、遠傳列24家名單 獨缺台哥大「不夠乾淨」？

「5G Clean Networks」這份名單的用意，是美國希望可以透過可信賴的電信商，來保護美國的電信、雲端、數據分析、行動應用、物聯網以及 5G 技術免受惡意攻擊的侵害。美國國務院表示，美國駐外的外交機構所使用的網路，都需要採用「5G Clean Networks」名單上的電信商服務，以確保網路的安全性。

跑分碾壓Core i5、緊追Core i7！A12Z版本Mac mini完整效能公開

先前網路上有人公開 ARM 版本，即裝有 A12Z Bionic 處理器的 Mac mini，在 Geekbench 測試跑分下得到了相當可觀的分數。但是，當時的 Geekbench 環境其實是經由 Rosetta 2 轉譯後再執行，並非原生應用程式，導致無法反映出 ARM 版 Mac mini 的真實效能。

面對市場指控 蘋果、亞馬遜、Google與Facebook均強調「未涉及壟斷」

在美國時間7月29日即將出席眾議院聽證會接受質詢前，包含蘋果、亞馬遜、Google與Facebook都已經準備好相關證詞，藉此說明本身並未涉及市場壟斷。

疫情依然險峻 CTA確認CES 2021將全面改以線上內容呈現

CES展會活動主辦單位CTA (美國消費技術協會)宣布，明年預計舉辦的CES 2021將全面以線上形式呈現，將不會以實體活動形式舉辦。

除了GPU委外生產 Intel更計畫與台積電合作5nm、3nm製程代工

市場指稱，Intel預計將規劃2021年推出以6nm製程設計，同時代號為「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU交由台積電代工，接下來計畫委任台積電以5nm製程及3nm製程協助代工旗下CPU產品。

Intel將旗下技術、系統架構與客戶事業群拆分 加速發展成長

Intel宣布，將使旗下技術、系統架構與客戶事業群拆分成不同獨立團隊，藉此確保技術發展彈性與成長效率，而所有團隊負責人都將直接向Intel執行長Bob Swan匯報。

不只Galaxy Note 20系列 三星預告影片「透露」Unpacked 2020上5款新品

如先前三星電子總裁暨行動通訊部門負責人盧泰文透露，三星在稍早釋出預告影片透露將在Unpacked 2020線上發表會公布的5款新品身影，顯示將推出Galaxy Note 20系列、Galaxy Tab S7系列、Galaxy Watch 3、Galaxy Buds Live，以及更新款Galaxy Fold。

Facebook指控歐盟監管機構：以調查為由要求提供涉及隱私數據內容

Facebook稍早對歐盟監管機構提出訴訟，指控歐盟監管機構在調查Facebook是否涉及市場壟斷時，要求提供超出限度的數據內容，其中更包含涉及個人隱私的數據項目。

印度監控逾250款中國App 可能列禁用清單

印度6月以國安理由禁止59個中國應用程式（App）後，最近傳出再禁47個來自中國的App，但消息人士透露，還有超過250...

Garmin遇駭服務斷線 網路功能逐步恢復正常

穿戴裝置品牌Garmin上週疑似遭遇勒索軟體攻擊，多項服務23日起斷線，Garmin宣布，網路功能將從今天開始恢復正常

Qualcomm宣布對應100W以上充電功率的QC 5快充技術

在小米、OPPO、vivo在內手機業者均宣布推出超過100W充電功率的快充技術，過去提出多款QC快速充電技術的Qualcomm，稍早也宣布推出可對應100W以上充電功率的Quick Charge 5 (QC 5)快充技術。

蘋果開始在印度境內組裝生產iPhone 11 降低對中國產線依賴

印度通訊技術部部長Ravi Shankar Prasad近期說明，蘋果委任鴻海組裝生產的iPhone 11，目前已經開始在印度清奈工廠投入生產，成為印度境內組裝生產高階手機產品之一。

熱門新聞

除了GPU委外生產 Intel更計畫與台積電合作5nm、3nm製程代工

研究業者：蘋果上季在中國的手機銷售躍增225％

每月699元吃到飽！台灣之星確定8月4日在台啟用5G網路

Sony α7S III建議售價曝光！更著重高感光攝影體驗、錄影時間更長

iPhone X意外落海！六天後打撈上岸竟能正常使用

美公布「乾淨5G電信商」中華電信、遠傳列24家名單 獨缺台哥大「不夠乾淨」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。