面對市場指控 蘋果、亞馬遜、Google與Facebook均強調「未涉及壟斷」

在美國時間7月29日即將出席眾議院聽證會接受質詢前，包含蘋果、亞馬遜、Google與Facebook都已經準備好相關證詞，藉此說明本身並未涉及市場壟斷。

蘋果：對所有開發者均採相同標準

其中，蘋果全球營銷資深副總裁暨App Store負責人Phil Schiller在近期接受採訪時表示，App Store自2008年推出以來，對於所有上架app均採用相同標準，並未針對特定開發者、廠商放寬作法。

在進一步說明裡，Phil Schiller更強調收取合理的營收分潤，將有助於App Store平台背後維護、運作，並且能讓此平台持續穩定經營，而要求採用蘋果收費機制，則是確保使用者付費安全，進而可提高使用者消費意願。

在此之前，許多開發者批評蘋果在App Store上架的付費app收取15%-30%不等分潤，甚至嚴格禁止開發者透過外部機制進行收費，甚至也質疑蘋果在app上架審核過程採取不透明作法，同時也可能在未告知開發者情況下，便將app從App Store下架，讓開發者必須費心確認app是否在哪些細節違反App Store使用規範。

而在今年WWDC 2020期間，蘋果則是宣布調整App Store相關使用政策，並且讓開發者能針對app內容提出申訴，甚至可在合理情況下要求蘋果調整App Store使用政策。

亞馬遜：協助創造就業機會

至於亞馬遜方面，則將由執行長Jeff Bezos說明亞馬遜旗下零售業務僅佔全美零售業務的一小部分，甚至面臨包含Walmart在內零售業者競爭，其中Walmart營收更是亞馬遜的兩倍以上。同時，Jeff Bezos在證詞中更強調今年發生的新型冠狀病毒疫情促進所有線上電商業務成長，並非僅有亞馬遜因此獲益。

另外，亞馬遜更強調本身在就業機會投入許多資源，其中包含雇用超過100萬名人力，並且扶持眾多小型企業，同時也藉由規模化協助推動美國境內交易金流。

Jeff Bezos更在證詞中表示，亞馬遜在美國境內誕生並非巧合，因為美國比起其他地方更適合創業，並且推動各項發展成長。

Facebook：推動美國競爭力與創新能力

而在Facebook準備由執行長Mark Zuckberg說明證詞中，則是強調本身白手起家，並且在合理範圍內參與市場競爭，同時也說明旗下廣告業務與其他市場對手維持健全競爭，另外也說明過去收購WhatsApp、Instagram，同時也讓這兩項服務維持正向成長。

同時，Mark Zuckbe在證詞中也說明一旦美國境內企業競爭力降低，將使其他國家 (例如中國)競爭對手輕易取得更大市場佔比，使得Facebook必須持續因應市場需求提昇自身競爭優勢，而收購WhatsApp與Instagram，甚至收購Oculus VR不僅提昇Facebook競爭力，同時也能讓使用者獲得更好使用體驗，並且有利於美國在市場競爭展現優勢。

除了將自身發展與美國競爭優勢議題緊扣，Mark Zuckbe在證詞更呼籲監管機構應協助建立更明確，同時對市場發展有利的網路規範，而非僅以現有規則侷限創新發展。

Google：擴大在美國投資創新

依照Google執行長Sundar Pichai在證詞中表示，目前Google在全球地區已經累積超過12萬名員工，其中超過7.5萬名員工位於美國境內，並且在美國境內26個州內設置辦公室與數據中心，同時光在2018年就已經在美國境內累積投資超過200億美元，成為當年全美最大資本投資者，甚至在過去三年也是美國境內前五大投資者。

而在美國境內推行服務，Google更強調協助眾多企業成長，同時也持續擴大投資，其中在2019年底的研發支出相比過去10年增加將近10倍，從28億美元增加至260億美元，甚至在過去5年內於研發投入900億美元，分別推動人工智慧、自駕車，乃至於量子運算，而旗下Android作業系統也已經改變手機市場，並且推動多項行動服務，藉此推動多元產業成長。

同時，Sundar Pichai也強調Google持續扶持各項創新發展，藉此增加美國企業競爭優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》