Facebook指控歐盟監管機構：以調查為由要求提供涉及隱私數據內容

Facebook稍早對歐盟監管機構提出訴訟，指控歐盟監管機構在調查Facebook是否涉及市場壟斷時，要求提供超出限度的數據內容，其中更包含涉及個人隱私的數據項目。

依照Facebook說明，歐盟監管機構以調查為由要求提供數據涵蓋無關內容，其中包含高度敏感的個人隱私資訊，例如員工醫療資訊、個人財務相關文件，以及員工家屬私人訊息，因此認為歐盟監管機構要求提供數據內容超過必要限度。

除了向歐盟監管機構發起訴訟，Facebook更在盧森堡的歐盟一般法院，臨時要求法院裁定禁止歐盟監管機構要求提供超出限度的數據內容。

歐盟從2019年開始著手調查Facebook是否在歐盟地區涉及市場壟斷，並且希望從相關數據中找出證明Facebook因平台規模影響市場公平競爭的證據。而除了Facebook，歐盟監管機構其實也分別向Google、亞馬遜等美國企業進行市場壟斷調查。

不過，除了在歐盟地區涉及被指控造成市場壟斷現象，Facebook在美國地區也同樣被指控壟斷市場，而Google、蘋果、亞馬遜在內企業同樣也被調查是否形成市場壟斷。在接下來的聽證會中，Facebook執行長Mark Zuckberg更準備以阻礙企業創新發展，將造成中國企業有更大發展機會的說法，希望以此說服美國眾議院。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》