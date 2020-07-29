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不只Galaxy Note 20系列 三星預告影片「透露」Unpacked 2020上5款新品

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前三星電子總裁暨行動通訊部門負責人盧泰文透露，三星在稍早釋出預告影片透露將在Unpacked 2020線上發表會公布的5款新品身影，顯示將推出Galaxy Note 20系列、Galaxy Tab S7系列、Galaxy Watch 3、Galaxy Buds Live，以及更新款Galaxy Fold。

其中，更新款Galaxy Fold預期也會換上Galaxy Z Fold名稱，讓三星旗下螢幕可凹折手機全數歸類在Galaxy Z產品系列，而實際尺寸可能與先前推出的Galaxy Fold沒有太大差異，但處理器預期也會換上Qualcomm Snapdragon 865+，並且採橫向凹折機身設計。

而此次發表會重點機種Galaxy Note 20系列先前已經有不少消息曝光，甚至也已經有具體外型圖像與硬體規格在網路上出現，幾乎僅差價格、上市時間等資訊公布。

其他預計發表的新品，更包含同樣有不少消息曝光的新款智慧手錶Galaxy Watch 3，以及採用蠶豆外型設計，並且加入降噪功能的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live，另外也包含預計提供11吋與12.4吋設計的Galaxy Tab S7系列平板

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 GALAXY

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