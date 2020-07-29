Intel將旗下技術、系統架構與客戶事業群拆分 加速發展成長

Intel宣布，將使旗下技術、系統架構與客戶事業群拆分成不同獨立團隊，藉此確保技術發展彈性與成長效率，而所有團隊負責人都將直接向Intel執行長Bob Swan匯報。

同時，在此次組織異動中，Intel也確認原本負責技術工程發展的工程長Murthy Renduchintala，將會在8月3日從Intel離職，而在Intel任職超過36年，並且負責帶領技術研發的技術長Mike Mayberry，則預計在今年底從Intel退休。

此次宣布將技術、系統架構與客戶事業群拆分成不同獨立團隊，顯然是為了讓Intel旗下技術研發腳步加快，並且藉由拆分團隊讓各個業務發展更有彈性。在此之前，Intel證實旗下7nm製程技術發展受限，因此7nm製程產品將面臨延後推出，但強調10nm製程產品推進並不受影響。

在競爭對手紛紛進入7nm製程，甚至開始布局5nm製程，顯然Intel必須設法加快本身技術發展腳步。

此次宣布變動裡，Intel確認技術研發團隊將轉由Ann Kelleher博士繼續帶領，預期Ann Kelleher博士日後在Intel內部將扮演重要技術推進角色，同時預期將與Keyvan Esfarjani負責帶領的製造與營運團隊維持合作。至於設計工程團隊則暫時會由原本負責帶領產品保障及安全團隊的Josh Walden負責，但Intel未來將會在全球地區尋求合適接任人選。

而Raja Koduri將維持繼續帶領架構、軟體與圖像團隊，主要負責Intel處理器產品架構，以及今年列為重點產品的Xe顯示架構應用發展。另外，Raja Koduri負責團隊也將搭配硬體設計，藉此推動相應軟體技術成長，並且與雲端、處理器及各項解決方案與服務項目整合。

至於Randhir Thakur博士依然會負責帶領供應鏈合作，確保Intel能藉由供應鏈合作關係維持市場發展優勢。

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