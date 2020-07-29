除了GPU委外生產 Intel更計畫與台積電合作5nm、3nm製程代工

市場指稱，Intel預計將規劃2021年推出以6nm製程設計，同時代號為「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU交由台積電代工，接下來計畫委任台積電以5nm製程及3nm製程協助代工旗下CPU產品。

由於旗下7nm製程技術推進面臨瓶頸，使得Intel在處理器產品製程技術競爭上，逐漸落後目前已經準備從7nm製程進入5nm製程的AMD、Qualcomm等業者，因此為了避免製程技術應用產生明顯差距，Intel有可能委任台積電協助代工旗下CPU產品。

不過，由於目前台積電仍有大量7nm製程與5nm製程訂單等待處理，因此短時間可能還無法協助Intel代工需求，因此以6nm製程技術打造的「Ponte Vecchio」GPU預計會在2021年由台積電代工，而最快在2022才會開始由台積電代工生產其CPU產品。

除了尋求台積電協助，Intel也考慮採用其他代工技術資源作為應急，而不會堅持全數以自身製程技術打造。

依照Intel執行長Rober Swan說明，由於7nm製程技術發展出現缺陷，使得現行處理器生產良率不高。而屆時推出首波7nm製程技術產品，將率先應用在筆電與桌機在內消費級PC產品，其後才會應用在伺服器產品或工作級機種，因此預期要等到2023年下半年才會看見Intel 7nm製程技術產品應用在伺服器需求市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》