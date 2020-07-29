疫情依然險峻 CTA確認CES 2021將全面改以線上內容呈現

CES展會活動主辦單位CTA (美國消費技術協會)宣布，明年預計舉辦的CES 2021將全面以線上形式呈現，將不會以實體活動形式舉辦。

依照CTA說明，原本希望以實體活動基礎，同時將部分展會內容改以線上形式呈現的CES 2021，在目前新型冠狀病毒疫情依然嚴峻情況下，將無法確保參與實體展會活動人士的健康安全，因此將使CES 2021全面改為線上形式舉辦。

而這也將是CES展會活動舉辦超過50年以來首次以全數位化形式呈現，CTA強調藉由線上形式呈現，將能讓整個展會活動以更大規模呈現，同時預期能吸引更多人關注。

至於展期依然會選在明年1月初舉辦，至於具體細節則會由CTA於後續公布。

以今年初舉辦的CES 2020總計吸引超過18萬2000人參與，若明年的CES 2021改以線上形式舉辦，勢必將使拉斯維加斯飯店、觀光產業營收受到影響，但在目前新型冠狀病毒疫情仍未有改善情況下，顯然確保健康安全才更重要。

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