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跑分碾壓Core i5、緊追Core i7！A12Z版本Mac mini完整效能公開

聯合新聞網 / T客邦
圖擷自@MacRumors
圖擷自@MacRumors

先前網路上有人公開 ARM 版本，即裝有 A12Z Bionic 處理器的 Mac mini，在 Geekbench 測試跑分下得到了相當可觀的分數。但是，當時的 Geekbench 環境其實是經由 Rosetta 2 轉譯後再執行，並非原生應用程式，導致無法反映出 ARM 版 Mac mini 的真實效能。

蘋果公司推出的「開發人員過渡工具」（ADT），也就是配備著 A12Z Bionic 處理器的一台 Mac mini，其效能表現一直是外界所關心的重點。

不久之前，有開發人員取得該台機器後，立刻執行了 Geekbench 測試工具，跑分結果讓業界大為驚嘆，它不僅擊敗了同樣採用 ARM 架構，具備高通 SQ1 處理器的微軟 Surface ProX，測試者更強調，該跑分結果並沒有完全反映 ARM 版 Mac mini 的完整效能，甚至只應用到了 6 個核心中的 4 個。

之所以造成跑分結果還有成長空間的原因，在於當時 Geekbench 應用程式，仍需透過 Rosetta 2 轉譯後，在虛擬化狀態下才能順利執行，所以即便跑分結果已經非常驚人，但依然只能當成參考。

▲ 先前流出的 Geekbench 跑分資料，程式經過 Rosetta 2 轉譯後虛擬化執行時，效能最高會打折近 40%。

現在，全新的跑分資料再度流出，而這次測試者強調，他所使用的 Geekbench 測試工具，已經是在原生環境下執行（透過一些方法），它能應用上 A12Z Bionic 全部核心，不用再借助 Rosetta 2 進行虛擬化。

新的 Geekbench 5.2.1 Pro 跑分結果再度讓人驚艷。搭載 A12Z Bionic 處理器的 Mac mini，單核心分數正式破千，由原本的 833 分來到 1,098 分，多核心分數更從 2,582 分翻倍成長至 4,555 分。

作為對照，2020 年四核心款 MacBook Air，其 Geekbench 單核心分數為 1,077 分，多核心則為 2,846 分，ARM 版 Mac mini 已經正式超越 Intel Core i5-1030NG7 處理器的性能

若單純以多核心效能相較，2020 年版 MacBook Pro 所搭載的 Intel Core i7-1068NG7，其 Geekbench 分數為 4,510 分，同樣低於 A12Z Bionic 版本 Mac mini 的 4,555 分，可見就架構而言，ARM 在多核心確實有著非常大的優勢。

值得一提的是繪圖效能方面，ARM 版 Mac mini 在採用 Metal API 的狀況下，則能得到 12,610 分，超越了 8 核心的 A12X Bionic 處理器（9,105 分）；在前一次的測試中，這台裝置也已經於 OpenCL 分數打敗了 Ryzen 5 4500U 和 Core i7-1065G7。

從以上結果我們不難看出，ARM 版 Mac 電腦確實有著無窮無盡的發展潛力，但更重要之處在於，目前搭載 A12Z Bionic 的 Mac mini，只不過是個開發人員用的過渡工具，屆時正式面向消費者的產品，將會是效能更進一步的 Apple Silicon，這就令外界更加期待未來 Mac 電腦的效能表現。

來源：wccftech

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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