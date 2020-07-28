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Garmin遇駭服務斷線 網路功能逐步恢復正常
穿戴裝置品牌Garmin上週疑似遭遇勒索軟體攻擊，多項服務23日起斷線，Garmin宣布，網路功能將從今天開始恢復正常。
法新社和美聯社報導，Garmin今天承認淪為網路攻擊受害者，駭客「對我們的部分系統進行加密」，導致健身追蹤和導航等服務斷線，但未提供更多細節。Garmin說，各項系統將在接下來幾天徹底恢復。
Garmin在線上聲明中，並未明確表示遭遇勒索軟體攻擊。一旦遭遇勒索軟體攻擊，恐得向駭客支付贖金，才能取得解密金鑰。
Garmin在網路PO文說：「我們很高興地宣布，近期受到影響而中斷的多項系統和服務都已恢復運行，包括Garmin Connect。」
「在處理所有數據時，某些功能仍暫時受限。」
總部設於堪薩斯州奧拉西市（Olathe）的Garmin說，網站是在本月23日遇駭，除了Garmin Connect，應用程式Garmin Pilot以及flyGarmin也都受到影響。
這次服務中斷也連累Garmin客服中心，意味公司人員無法回覆顧客電話、電郵或進行線上交談。
Garmin說，沒有跡象顯示用戶數據被盜，或Garmin產品功能受到影響。
Garmin說：「受影響的系統正逐漸恢復，我們預期會出現一些延遲，因為積壓的訊息還在處理中。」
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