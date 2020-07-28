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Qualcomm年底預計推出Snapdragon 875處理器 代號為「Lahaina」

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有消息指稱Qualcomm計畫在今年底宣布推出新款Snapdragon 875處理器，而近期說法更指稱此款處理器將以「Lahaina」作為內部開發代號。

而「Lahaina」恰好是美國夏威夷州茂宜島上最大人口普查指定地區，除了位於茂宜島西岸，更在1820年至1845年間曾是夏威夷王國首都。而Qualcomm從Snapdragon 845處理器開始，已經連續三年選擇在茂宜島上舉辦Snapdragon技術大會，並且揭曉新款旗艦規格處理器產品，今年預期也會選擇在相同地點舉辦活動，但目前仍無法確認是否會因為新型冠狀病毒疫情影響做調整。

就先前消息，Snapdragon 875型號為SM8350，將會採用Arm今年提出的Cortex X設計，預期會以Cortex X1搭配Cortex A78，並且搭配Cortex A55形成「1+3+4」核心配置，本身則預期會以台積電5nm製程打造。

相比今年大規模採用的Snapdragon 865處理器，預期同樣會在年底揭曉的Snapdragon 875處理器將整合5G連網晶片，而非採用獨立配置設計，因此將能讓手機可釋出額外內部空間，同時整體耗電也進一步降低，使得手機連網使用時間可進一步延長。

不過，目前Qualcomm方面並未透露年底是否準備推出新款處理器，同時也尚未確認是否依然會選在夏威夷舉辦發表活動，目前主要會以超頻版Snapdragon 865+處理器作為市場主打產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏威夷 疫情 Qualcomm 處理器

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