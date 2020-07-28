蘋果開始在印度境內組裝生產iPhone 11 降低對中國產線依賴

印度通訊技術部部長Ravi Shankar Prasad近期說明，蘋果委任鴻海組裝生產的iPhone 11，目前已經開始在印度清奈工廠投入生產，成為印度境內組裝生產高階手機產品之一。

在此之前，蘋果已經在印度地區組裝生產iPhone XR與iPhone 7，其中iPhone XR是由鴻海組裝，而iPhone 7則由緯創代工組裝。在此之前，蘋果更在印度境內組裝生產早期的iPhone SE，以及iPhone 6s。

蘋果在很早之前就已經開始將產線從中國境內移出，並且逐步將部分iPhone產線移到印度，同時也能降低仰賴中國境內產線資源比重。而藉由在印度境內生產在地銷售產品，蘋果將能藉此在印度地區節省高達22%進口稅。

由於持續擴大印度境內生產比重，使得市場預期蘋果將會從原本「中國製造」改變為「印度製造」，同時也預期蘋果接下來更多高階手機產品將會在印度境內組裝生產。

不過，蘋果方面並未對此類看法作回應。

目前印度已經僅次於中國市場，成為全球智慧型手機第二大規模市場，除了小米、OPPO、vivo、realme、一加、華為等中國品牌持續在印度市場布局，蘋果也已經在印度市場積極擴大發展，甚至在印度境內啟用直營門市，並且把部分手機產線移至印度境內生產。

除了陸續將手機產線移出中國，蘋果目前也開始在越南地區組裝AirPods，同樣希望降低對中國產線資源依賴比重。

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