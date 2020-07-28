Qualcomm宣布對應100W以上充電功率的QC 5快充技術

在小米、OPPO、vivo在內手機業者均宣布推出超過100W充電功率的快充技術，過去提出多款QC快速充電技術的Qualcomm，稍早也宣布推出可對應100W以上充電功率的Quick Charge 5 (QC 5)快充技術。

依照Qualcomm說明，Quick Charge 5快充技術是第一款正式商轉使用的100W以上充電功率設計方案，相比先前推出的Quick Charge 4快充技術約提昇高達70%幅度，用於4500mAh容量電池約可在5分鐘內充入50%電量。

而在細節部分，Quick Charge 5技術依然可相容先前推出的Quick Charge 4+、Quick Charge 4、Quick Charge 3，以及更早推出的Quick Charge 2技術規格，並且相容USB-IF提出USB-PD設計協議。

配合12組電壓、電流與溫度保護機制，Qualcomm強調Quick Charge 5技術可在充電過程產生溫度，約比前一代Quick Charge 4減少攝氏10度左右，另外也支援USB輸入過壓保護，以及外部輸入電壓控制，同時透過Qualcomm旗下充電功率識別技術，可在最高電力轉換傳輸效率下確保充電安全，並且僅可能延長充電電池使用壽命。

Qualcomm預計Quick Charge 5技術將會在今年第三季實際應用在市售產品，並且可對應Snapdragon 865以上規格處理器應用產品使用，而與Qualcomm有深度合作關係的小米確定會採用此項充電技術打造產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》