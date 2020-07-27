Google涉濫用個資 澳洲主管機關提告

澳洲競爭及消費者保護委員會今天針對Alphabet旗下的谷歌（Google）提起法庭程序，理由是Google在定向廣告擴大使用個資方面，涉嫌誤導澳洲消費者。

澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission, ACCC）在聯邦法院提出的訴訟指出，Google並未明確得到同意，或適切通知消費者2016年的一項行動。這項行動結合Google帳戶個資，與使用其技術的非Google網站活動。

澳洲競爭及消費者保護委員會表示，這項行動讓Google連結姓名等其他方式，來辨識消費者在網路其他地方的行為。

Google尚未回覆記者詢問。

澳洲競爭及消費者保護委員會是在世界大半地區更注重資料隱私之際，做出上述行動。美國與歐洲議員最近基於關切個資隱私，加強他們在科技公司如何處理用戶資料的注意力。

澳洲競爭及消費者保護委員會主席席姆斯（Rod Sims）在聲明中說：「我們採取這項行動，因為我們認為，Google在計畫怎麼處理大量個資、包括與Google無關的網站活動方面，誤導澳洲消費者。」