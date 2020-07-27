亞馬遜遭指控藉投資取得數據 讓自有產品更具市場競爭力

華爾街日報報導指稱，亞馬遜遭指控利用旗下投資資源取得小規模新創團隊產品數據，藉此打造更具發展競爭力的自有產品。

依照報導指稱，智慧喇叭Ubi便層與亞馬遜洽談合作，而亞馬遜後續打造的智慧喇叭Echo系列，顯然就是基於相同設計理念打造。而許多新創團隊發展業務，更因為與亞馬遜合作，最後卻因亞馬遜推出相似，並且以其業務規模提供更具競爭力的產品或服務，使得這些新創團隊發展業務因此受到影響。

而報導也指稱亞馬遜曾與美國線上交易、交換平台LivingSocial接洽合作，並且出資收購其30%股權，隨後即要求獲取相關服務數據，讓本身提供線上電商服務可透過數據了解更多人的線上購物喜好，進而讓商品推薦結果能更加準確。

不過，亞馬遜則拒絕對此報導作任何回應，但強調所有投資合作項目所獲取數據，都不會用於打造任何會產生競爭關係產品，同時也說明以亞馬遜旗下服務及產品均以自身累積數據打造。

但以目前亞馬遜在美國境內，或是歐盟地區都被指控違反市場壟斷，因此近期也面臨被監管機構調查情況，甚至創辦人暨執行長Jeff Bezos更準備在美國眾議院司法委員會所舉辦聽證會上說明作證。

除了亞馬遜，包含Google、Facebook在內平台經營者也都曾遭指控利用蒐集第三方app或服務使用數據方式，藉此打造對本身業務發展有利產品，而蘋果先前也曾遭指控利用本身平台優勢使本身應用服務能被更多人使用，進而限制其他第三方app應用優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》