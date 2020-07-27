芝加哥計畫以量子力學定律 打造「第二個網際網路」

芝加哥市市長Lori Lightfoot及伊利諾州州長Jay Robert Pritzker，近期與芝加哥大學普立茲克分子工程學院教授，同時也是美國阿貢國家實驗室資深科學家David Awschalom共同宣布，將以量子力學定律打造「第二個網際網路」，並且確保資訊傳輸安全，同時能與現有網際網路架構共存。

此項以量子力學定律打造的網際網路計畫，將以芝加哥作為研發據點，強調將會藉由原子、光子與電子等原力建構不同數位資訊傳輸技術，其中包含藉由處於量子狀態的光子，在非物理連接情況下實現遠距離交換資訊的數據傳輸效果。

由於數據傳輸方式改變，同時也具備不易被監測特性，因此將能作為更安全網路傳輸架構，預期可對應國家安全機構、金融企業或醫療單位資料傳輸使用需求，另外也能結合物聯網應用，避免外部因素影響各個裝置彼此連接安全。

同時，由於能與既有網際網路架構並存，因此並不會出現取代現有網際網路架構情況，而是作為互補作用，藉此網際網路傳輸應用更為安全。

David Awschalom表示，目前量子網際網路是美國境內量子研究計畫重要項目之一，並且藉此提昇美國在量子運算技術競爭發展優勢，其中將以量子網際網路串接各個量子電腦運算設備，藉此對應更龐大規模運算需求。

不過，目前量子電腦運算應用仍處於相當早期發展階段，因此量子網際網路架構布局也同樣處於早期發展情況，但預期未來兩者結合之下，將能加速量子運算應用成長。

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