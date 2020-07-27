快訊

酒杯中的苦難：天災擊潰釀造的「2020日本酒危機」

史上最高！台股打破高懸30年的12682點紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芝加哥計畫以量子力學定律 打造「第二個網際網路」

聯合新聞網 / 楊又肇

芝加哥市市長Lori Lightfoot及伊利諾州州長Jay Robert Pritzker，近期與芝加哥大學普立茲克分子工程學院教授，同時也是美國阿貢國家實驗室資深科學家David Awschalom共同宣布，將以量子力學定律打造「第二個網際網路」，並且確保資訊傳輸安全，同時能與現有網際網路架構共存。

此項以量子力學定律打造的網際網路計畫，將以芝加哥作為研發據點，強調將會藉由原子、光子與電子等原力建構不同數位資訊傳輸技術，其中包含藉由處於量子狀態的光子，在非物理連接情況下實現遠距離交換資訊的數據傳輸效果。

由於數據傳輸方式改變，同時也具備不易被監測特性，因此將能作為更安全網路傳輸架構，預期可對應國家安全機構、金融企業或醫療單位資料傳輸使用需求，另外也能結合物聯網應用，避免外部因素影響各個裝置彼此連接安全。

同時，由於能與既有網際網路架構並存，因此並不會出現取代現有網際網路架構情況，而是作為互補作用，藉此網際網路傳輸應用更為安全。

David Awschalom表示，目前量子網際網路是美國境內量子研究計畫重要項目之一，並且藉此提昇美國在量子運算技術競爭發展優勢，其中將以量子網際網路串接各個量子電腦運算設備，藉此對應更龐大規模運算需求。

不過，目前量子電腦運算應用仍處於相當早期發展階段，因此量子網際網路架構布局也同樣處於早期發展情況，但預期未來兩者結合之下，將能加速量子運算應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

芝加哥 物聯網

延伸閱讀

快檢查一下！皮膚科醫師：過期防曬乳可能害你曬傷

防抗議者推倒 芝加哥移除2哥倫布像

釘民主黨執政區 川普派人制暴

NEC攜手D-Wave 進行量子產品開發、行銷

相關新聞

傳蘋果9月8日舉行秋季發表會 iPhone 12即將登場

消息人士透露，蘋果公司秋季發表會日期曝光，屆時將舉行兩場發表會，公開新一代智慧手機iPhone 12，和搭載Apple ...

睽違15年！AMD股價與Intel黃金交叉 Zen 3產品今年一定推出

Intel 與 AMD 這對世仇從去年起就打得火熱，在 Intel 遲遲磨不出 7 奈米製程產品的狀況下，AMD 居然趁虛而入，透過 Zen 2 微架構處理器瓜分市場，這些利多與利空則直接反應在雙方股價上。

Intel證實7nm製程處理器「有缺陷」延後推出 至少得等到2022年下半年

雖然去年終於讓10nm製程技術全面應用在代號Ice Lake的第10代Core i系列行動處理器，同時也大量用在代號Tiger Lake的第11代Core i系列行動處理器，但依照Intel的說法表示，今年下半年預計推出代號Comet Lake S的第11代Core i系列桌機版處理器，依然會基於14nm製程改良技術打造，預計要等到代號Alder Lake、預計2021年下半年推出的處理器，才會開始全面改為10nm製程。

Google副總透露Android 11內部代號 「Red Velvet Cake」紅絲絨蛋糕

在接受All About Android頻道訪談時，Google Android工程部門副總裁Dave Burke透露，新版Android 11在內部還是會以甜點名稱作為代號，但是對外說明或宣傳時則僅會使用Android 11名稱。

芝加哥計畫以量子力學定律 打造「第二個網際網路」

芝加哥市市長Lori Lightfoot及伊利諾州州長Jay Robert Pritzker，近期與芝加哥大學普立茲克分子工程學院教授，同時也是美國阿貢國家實驗室資深科學家David Awschalom共同宣布，將以量子力學定律打造「第二個網際網路」，並且確保資訊傳輸安全，同時能與現有網際網路架構共存。

Tesla執行長透露將推出由中國設計的小尺寸車款 以及可承載多人的電動車

去年宣布推出輕便貨卡電動車Cybertruck之後，Tesla執行長Elon Musk曾透露短期內不會再推新產品。但在近期進行的2020財年第二季財報電話會議中，Elon Musk則透露Tesla接下來將會推出兩款全新電動車，其中一款將會以小尺寸緊湊型車身打造，另一款則會著重更高乘客承載運輸能力。

歐盟希望Google承諾 不會藉由Fitbit數據強化其搜尋業務

針對Google去年以21億美元價格收購Fitbit，歐盟希望Google承諾不會透過從Fitbit業務取得數據，藉此加強本身搜尋業務發展能力，並且允許第三方業者能在平等情況下共享Fitbit記錄數據。

Fortinet收購OPAQ Networks 增強多方雲端網路存取安全

提供整合適及自動化網路資安服務業者Fortinet，近期宣布收購位於美國維吉尼亞州的安全存取服務前端 (SASE,Secure Access Service Edge)服務供應商OPAQ Networks，預期提昇旗下端到端安全技術應用，同時也能因應近期越來越多對於遠距辦公需求趨勢，讓各類遠距通訊、資料傳輸有更安全保障。

Apple 蘋果新專利 任何物體表面都能變成 Apple Glass的觸控螢幕

Apple Glass 蘋果眼鏡讓使用者可以從眼睛看到更多訊息、導航功能…等，但是如果遇到需要操控 App、點擊選單的時候，該怎麼辦？總不是把眼鏡拿下來，把鏡片當觸控螢幕使用吧！為此，Apple 在 2016 年研發新專利，據說只要戴著 Apple Glass 就能將任何物體表面變成觸控螢幕，可以點擊 App、控制選單…等。

Slack 向歐盟告微軟！指 Teams、Office 捆綁銷售涉嫌反競爭

雲端協作軟體 Slack、Teams 之間的競爭越來越白熱化！綜合外媒報導，Slack 已經正式在歐盟提出告訴，指控微軟（Microsoft）銷售 Teams 的方式涉嫌反競爭行為。

阿里巴巴打造感應距離可達3公尺的NFC技術 對應自動化物流需求

阿里巴巴近期宣布打造自行研發的全新近場感應技術 (NFC)，標榜能從現型技術對應的20mm感應距離拉長至3公尺，藉此增加近場感應技術應用準確率與使用效率。

亞馬遜計畫讓Alexa數位處理服務 能對應操作app特定功能

亞馬遜開始向開發者是出名為Alexa for Apps的開發工具，將讓開發者能使其設計app支援以Alexa數位助理服務啟用操作。

熱門新聞

Apple Watch慢鏡逐格Water Lock噴水超療癒！防水功能深入解構

瞄準頂級電競玩家 宏碁攜手OSIM 羅技與Herman Miller推電競椅

Tesla執行長透露將推出由中國設計的小尺寸車款 以及可承載多人的電動車

Galaxy Note 20將額外推出「神祕綠」配色 螢幕、S Pen規格將因機種而異

芝加哥計畫以量子力學定律 打造「第二個網際網路」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。