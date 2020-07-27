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Tesla執行長透露將推出由中國設計的小尺寸車款 以及可承載多人的電動車
去年宣布推出輕便貨卡電動車Cybertruck之後，Tesla執行長Elon Musk曾透露短期內不會再推新產品。但在近期進行的2020財年第二季財報電話會議中，Elon Musk則透露Tesla接下來將會推出兩款全新電動車，其中一款將會以小尺寸緊湊型車身打造，另一款則會著重更高乘客承載運輸能力。
從相關描述來看，Elon Musk所指的緊湊型車身設計車款，應該就是日前說明將在中國境內設計，並且將在全球市場銷售的車款，同時定價將會低於現有Model 3。
至於提供更高乘客承載能力的車款，則有可能配合Elon Musk另一間隧道公司Boring Company所建立高速隧道使用，透過增加車輛承載乘客數量讓城市間往返通勤變得更有效率。依照先前說明，此款承載多名乘客的電動車款最多可由12人同時乘坐使用。
不過，Elon Musk並未透露這輛款車輛預計推行時間，同時也未公布具體車輛設計細節。
而從先前推出的Model S、Model X、Model 3，以及Model Y所構成的「SEXY」車系組合，或許在中國境內設計的全新車款將隸屬全新系列，同時藉由更低價位吸引更多人購買，並且適用於城市內往返通勤需求，甚至可以投入車輛租賃服務使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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