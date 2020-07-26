歐盟希望Google承諾 不會藉由Fitbit數據強化其搜尋業務

針對Google去年以21億美元價格收購Fitbit，歐盟希望Google承諾不會透過從Fitbit業務取得數據，藉此加強本身搜尋業務發展能力，並且允許第三方業者能在平等情況下共享Fitbit記錄數據。

依照歐盟監管機構看法，認為Google收購Fitbit可能產生數據壟斷，並且因為搜尋結果影響更多業務競爭結果，因此歐盟希望Google承諾不會利用Fitbit取得數據持續增強其搜尋業務發展，同時也不會獨佔此類數據提昇本身發展優勢。

而市場看法，若Google拒絕配合的話，將可能對歐盟境內相關業務造成影響。

在此之前，Google已經說明不會利用收購Fitbit業務取得數據強化本身廣告業務，同時也聲明使用者可以決定是否分享個人隱私數據，但歐盟監管機構仍希望Google可以做出更明確且具保障性的承諾。

目前Google與歐盟方面均未對此作任何回應，而歐盟監管機構預計會在8月8日以前說明是否同意Google收購Fitbit。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》