快訊

扭曲的「中國式神童」？科展競賽造假歪風下的天才教育熱

瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟希望Google承諾 不會藉由Fitbit數據強化其搜尋業務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Google去年以21億美元價格收購Fitbit歐盟希望Google承諾不會透過從Fitbit業務取得數據，藉此加強本身搜尋業務發展能力，並且允許第三方業者能在平等情況下共享Fitbit記錄數據。

依照歐盟監管機構看法，認為Google收購Fitbit可能產生數據壟斷，並且因為搜尋結果影響更多業務競爭結果，因此歐盟希望Google承諾不會利用Fitbit取得數據持續增強其搜尋業務發展，同時也不會獨佔此類數據提昇本身發展優勢。

而市場看法，若Google拒絕配合的話，將可能對歐盟境內相關業務造成影響。

在此之前，Google已經說明不會利用收購Fitbit業務取得數據強化本身廣告業務，同時也聲明使用者可以決定是否分享個人隱私數據，但歐盟監管機構仍希望Google可以做出更明確且具保障性的承諾。

目前Google與歐盟方面均未對此作任何回應，而歐盟監管機構預計會在8月8日以前說明是否同意Google收購Fitbit。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 Fitbit

延伸閱讀

稱歐盟反傾銷措施不符規定 WTO裁定對俄羅斯有利

Slack 向歐盟告微軟！指 Teams、Office 捆綁銷售涉嫌反競爭

Google Search搜尋結果強制以行動網頁為優先 將延後至明年3月執行

Google副總透露Android 11內部代號 「Red Velvet Cake」紅絲絨蛋糕

相關新聞

傳蘋果9月8日舉行秋季發表會 iPhone 12即將登場

消息人士透露，蘋果公司秋季發表會日期曝光，屆時將舉行兩場發表會，公開新一代智慧手機iPhone 12，和搭載Apple ...

睽違15年！AMD股價與Intel黃金交叉 Zen 3產品今年一定推出

Intel 與 AMD 這對世仇從去年起就打得火熱，在 Intel 遲遲磨不出 7 奈米製程產品的狀況下，AMD 居然趁虛而入，透過 Zen 2 微架構處理器瓜分市場，這些利多與利空則直接反應在雙方股價上。

Intel證實7nm製程處理器「有缺陷」延後推出 至少得等到2022年下半年

雖然去年終於讓10nm製程技術全面應用在代號Ice Lake的第10代Core i系列行動處理器，同時也大量用在代號Tiger Lake的第11代Core i系列行動處理器，但依照Intel的說法表示，今年下半年預計推出代號Comet Lake S的第11代Core i系列桌機版處理器，依然會基於14nm製程改良技術打造，預計要等到代號Alder Lake、預計2021年下半年推出的處理器，才會開始全面改為10nm製程。

Google副總透露Android 11內部代號 「Red Velvet Cake」紅絲絨蛋糕

在接受All About Android頻道訪談時，Google Android工程部門副總裁Dave Burke透露，新版Android 11在內部還是會以甜點名稱作為代號，但是對外說明或宣傳時則僅會使用Android 11名稱。

歐盟希望Google承諾 不會藉由Fitbit數據強化其搜尋業務

針對Google去年以21億美元價格收購Fitbit，歐盟希望Google承諾不會透過從Fitbit業務取得數據，藉此加強本身搜尋業務發展能力，並且允許第三方業者能在平等情況下共享Fitbit記錄數據。

Fortinet收購OPAQ Networks 增強多方雲端網路存取安全

提供整合適及自動化網路資安服務業者Fortinet，近期宣布收購位於美國維吉尼亞州的安全存取服務前端 (SASE,Secure Access Service Edge)服務供應商OPAQ Networks，預期提昇旗下端到端安全技術應用，同時也能因應近期越來越多對於遠距辦公需求趨勢，讓各類遠距通訊、資料傳輸有更安全保障。

Apple 蘋果新專利 任何物體表面都能變成 Apple Glass的觸控螢幕

Apple Glass 蘋果眼鏡讓使用者可以從眼睛看到更多訊息、導航功能…等，但是如果遇到需要操控 App、點擊選單的時候，該怎麼辦？總不是把眼鏡拿下來，把鏡片當觸控螢幕使用吧！為此，Apple 在 2016 年研發新專利，據說只要戴著 Apple Glass 就能將任何物體表面變成觸控螢幕，可以點擊 App、控制選單…等。

Slack 向歐盟告微軟！指 Teams、Office 捆綁銷售涉嫌反競爭

雲端協作軟體 Slack、Teams 之間的競爭越來越白熱化！綜合外媒報導，Slack 已經正式在歐盟提出告訴，指控微軟（Microsoft）銷售 Teams 的方式涉嫌反競爭行為。

阿里巴巴打造感應距離可達3公尺的NFC技術 對應自動化物流需求

阿里巴巴近期宣布打造自行研發的全新近場感應技術 (NFC)，標榜能從現型技術對應的20mm感應距離拉長至3公尺，藉此增加近場感應技術應用準確率與使用效率。

亞馬遜計畫讓Alexa數位處理服務 能對應操作app特定功能

亞馬遜開始向開發者是出名為Alexa for Apps的開發工具，將讓開發者能使其設計app支援以Alexa數位助理服務啟用操作。

《霹靂遊俠》劇中實車拍賣565萬元 堪稱特斯拉的智慧老祖宗

最近，一輛《霹靂遊俠》實際拍攝用車再度上了拍賣場，並且最終以19萬2000美元(約合新台幣565萬元)成交。這台在1980年代，就已經在電視上實現與人類對話、L4級自動駕駛、地圖導航以及哨兵模式等現代科技的概念，堪稱特斯拉的老祖宗。

康寧揭曉兼具耐摔、抗刮特性的強化玻璃Gorilla Glass Victus

康寧宣布推出全新兼具耐摔與抗刮特性的全新玻璃產品－Gorilla Glass Victus，將可應用在手機、筆電、平板，或是穿戴裝置防護需求。

熱門新聞

傳蘋果9月8日舉行秋季發表會 iPhone 12即將登場

睽違15年！AMD股價與Intel黃金交叉 Zen 3產品今年一定推出

iPhone新大猩猩玻璃Victus 可承受2公尺高手滑也沒事

Slack 向歐盟告微軟！指 Teams、Office 捆綁銷售涉嫌反競爭

中華電信5G之境體驗車、遠傳心5G體驗營北中南巡迴登場

Apple 蘋果新專利 任何物體表面都能變成 Apple Glass的觸控螢幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。