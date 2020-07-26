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Fortinet收購OPAQ Networks 增強多方雲端網路存取安全

聯合新聞網 / 楊又肇

提供整合適及自動化網路資安服務業者Fortinet，近期宣布收購位於美國維吉尼亞州的安全存取服務前端 (SASE,Secure Access Service Edge)服務供應商OPAQ Networks，預期提昇旗下端到端安全技術應用，同時也能因應近期越來越多對於遠距辦公需求趨勢，讓各類遠距通訊、資料傳輸有更安全保障。

收購OPAQ Networks之後，Fortinet計畫藉由OPAQ Networks旗下雲端平台技術，讓各類遠距連接需求提高安全性。其中，OPAQ Networks提供的零信任網路存取 (ZTNA：Zero Trust Network Access)雲端解決方案，將能針對企業組織從數據中心到各個分支機構，以及在遠端用戶與物聯網 (IoT) 設備之間的分散式網路連接需求，提供有效保護。

同時，Fortinet計畫將旗下安全織網 (Security Fabric)與OPAQ Networks旗下獲得專利認證的ZTNA解決方案結合，藉此在防火牆、SD-WAN佈署、網路安全、沙盒 (Sandbox)運作、進階端點與設備安全保護、身份識別/多重要素驗證、多雲工作負載保護、雲端存取安全代理程式 (CASB)、遠端瀏覽器，以及Web應用防火牆功能等，充分強化Fortinet現有SASE應用產品，並且提供充足的零信任存取功能與安全性。

藉由OPAQ Networks技術，更可讓安全管理服務供應商 (MSSP)、營運商，以及更多高附加價值合作夥伴，能更容易將SASE應用產品套用在本身服務項目，藉此增加透過網路多方存取的安全性，藉此確保企業、金融機構，或是政府單位對於遠端存取，以及安全要求較高的使用需求能不受外部攻擊影響。

Fortinet 北亞區總經理陳鴻翔表示，「SASE 近期的發展驗證了我們以安全驅動網路互聯的作法，也肯定了我們多年以來一直秉持的信念。在這個萬物不斷相互連結的時代，網路與安全性的整合已呈必然發展趨勢，完成對 OPAQ 的收購之後，Fortinet 現有的 SASE 產品將被強化，得以打造出領先業界、具備廣泛的安全性的多功能 SASE 平台，只需透過一款靈活、具成本效益且獲專利認證的『零信任』雲端架構，便可直接交付到客戶和合作夥伴手中。」

在疫情之下，台灣企業與政府組織對於部署遠端工作的需求也隨之湧現，對此陳鴻翔指出，「Fortinet 是全球第一網路資安創新者，擁有超過660個智慧財產權的專利，為競爭對手的三倍，是台灣企業進行遠端工作資安防護的首選。Fortinet 深耕台灣市場20年，擁有超過800家在地經銷夥伴，與 OPAQ 的整合將挹注台灣客戶可取得的 Fortinet 產品組合，賦予台灣企業及全球組織都必須具備，可因應業務變化、即時擴充與調整網路安全性的能力。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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