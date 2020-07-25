睽違15年！AMD股價與Intel黃金交叉 Zen 3產品今年一定推出

Intel 與 AMD 這對世仇從去年起就打得火熱，在 Intel 遲遲磨不出 7 奈米製程產品的狀況下，AMD 居然趁虛而入，透過 Zen 2 微架構處理器瓜分市場，這些利多與利空則直接反應在雙方股價上。

早些時候，Intel 發表 2020 年第二季財報時指出，自家 7 奈米製程處理器的推出時程，將會再往後延期半年，這樣的聲明嚴重打擊到了投資人信心，導致 Intel 股價應聲下挫，短時間內難以回天。

即便 Intel 同時也向投資人信心喊話，指出產品推出日期雖然持續受到影響，但財報表現依然亮眼，甚至「超乎預期」，不必對公司前景過度悲觀。

俗話說，有人哭就會有人笑。就在 Intel 股價跳水之時，競爭對手 AMD 的市值則逆勢大漲，雙方股價在 61.40 美元左右「黃金交叉」，這不但是 AMD 近 15 年來首見，更似乎象徵著一場激烈的惡戰即將到來。

回顧 AMD 在今年年初時， CEO 蘇姿豐帶領公司以 49.10 美金的股價，打破了自西元 2000 年以來的新紀錄，其後股價就不斷飆漲。然而，對手 Intel 現在居然得與 AMD 平起平坐，相信無論投資人或高層主管，Intel 心中肯定很不是滋味。

雖然說股價並不能完全反應出一家公司真正的價值，但顯然對 AMD 來說，利多消息還沒有結束。

AMD 高層 Rick Bergman 近日表示，Zen 2 微架構的繼承者，即同樣採用 7 奈米製程的 Zen 3 處理器，將會如同先前所宣布的一樣，在今年內準時推出，無論投資人、消費者或企業端，一定能於 2020 年看見新產品。

趁勝追擊的 AMD 顯然不願放過 Intel 難得的落後機會，Zen 3 又會於下半年帶給外界哪些驚喜，相信許多人都非常期待。

來源：Tom's Hardware

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》