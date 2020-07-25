Slack 向歐盟告微軟！指 Teams、Office 捆綁銷售涉嫌反競爭

Slack 指控微軟將 Teams 綁在 Office 套裝裡顯然已經違反歐盟法律中妨礙一般使用者的選擇權。

雲端協作軟體 Slack、Teams 之間的競爭越來越白熱化！綜合外媒報導，Slack 已經正式在歐盟提出告訴，指控微軟（Microsoft）銷售 Teams 的方式涉嫌反競爭行為。

綜合《CNBC》及《TechCrunch》的報導，Slack 指控微軟濫用其辦公室軟體 Office 的市場主導地位，把同公司的協作軟體 Teams 綁在 Office 套裝裡面，此種排擠競爭產品的行為，顯然已經違反歐盟法律中妨礙一般使用者的選擇權。

Slack 表示，當使用者安裝 Office 套裝軟體，Teams 就會自動被附帶安裝，這種強迫中獎的行為，意味著數百萬人被迫安裝 Teams 應用程式，同時不能單獨移除。Slack 方的立場是，希望歐盟禁止微軟將 Teams 包裝入 Office 套裝中捆綁銷售，只能獨立販賣。

Slack 通訊暨政策部門的副總裁 Jonathan Prince 說，Slack 實際上已對微軟企業軟體的產生不小威脅，如果給微軟費用佔了企業軟體預算的 100%，改用 Slack 的話只需 2%。

Slack 和微軟的總部都在美國，但 Slack 卻選擇向歐盟執委會告發微軟，可能是因為在主管競爭事務的執行委員馬格特．維斯塔哲（Margrethe Vestager）主導之下，歐盟在「反市場壟斷」方面的執法上非常積極，維斯塔哲多次對 Google 祭出創紀錄的重罰，且目前正在調查中的美國科技巨頭就有 Amazon、Apple 和 Facebook。

歐盟執委會的發言人則已確認有接到 Slack 的申訴案件，「我們將依照標準程序進行評估」是否對微軟啟動正式調查。

《本文作者 蜜雅 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》