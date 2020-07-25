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Google副總透露Android 11內部代號 「Red Velvet Cake」紅絲絨蛋糕
在接受All About Android頻道訪談時，Google Android工程部門副總裁Dave Burke透露，新版Android 11在內部還是會以甜點名稱作為代號，但是對外說明或宣傳時則僅會使用Android 11名稱。
依照Dave Burke說明，Android 11在Google內部代號是以「Red Velvet Cake (紅絲絨蛋糕)」為稱，並且符合Android R以英文字母「R」開頭作為命名方式。而去年推出的Android 10，則是以「Quince Tart (榲桲果塔)」，同樣符合以英文字母「Q」開頭命名原則。
不過，Google從去年開始就宣布未來不再對外公開內部使用的甜點代號名稱，而是會以簡單、明瞭的數字為稱，同時也方便使用者識別實際版本。
而雖然不再以甜點代號名稱對外宣傳，讓Android實際使用名稱似乎少了一點樂趣 (畢竟過往每年很多人都會期待猜測新版Android版本對應甜點代號名稱)，但Google顯然認為以數字命名方式還是比較容易讓人理解。
在今年預計在秋季釋出的Android 11，Google除了加入大量功能與隱私安全提昇更新，更計畫針對Android作業系統版本碎片化問題進行大幅度改善。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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