阿里巴巴打造感應距離可達3公尺的NFC技術 對應自動化物流需求

阿里巴巴近期宣布打造自行研發的全新近場感應技術 (NFC)，標榜能從現型技術對應的20mm感應距離拉長至3公尺，藉此增加近場感應技術應用準確率與使用效率。

之所以提出更長距離的近場感應技術，阿里雲網路研究團隊負責人劉洪強博士表示，主要讓此項技術應用在自動化物流，讓貨品可在揀貨、分貨過程中，更容易讓自動化設備讀取NFC標籤，進而讓出貨流程加速，同時也能確保貨品配送進度等資訊能透過正確讀取NFC標籤完成記錄歸檔，以利後續追蹤使用。

在過去貨品配送情況裡，主要還是透過現場人力以手持設備逐一讀取貨品上的NFC標籤，藉此完成揀貨、分貨，以及記錄貨品配送進度，若要透過自動化系統完成此類工作的話，則必須透過更近感應距離，以利自動化設備讀取貨品上的NFC標籤，但如此以來也會讓處理貨品時間受影響。

透過將近場感應技術對應使用距離拉大，意味未來將可應用在距離更遠、處理範圍更廣，甚至可以同時處理多個貨品，藉此讓整體物流處理效率提昇，同時也能對應更多應用場景。

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