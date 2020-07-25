亞馬遜計畫讓Alexa數位處理服務 能對應操作app特定功能

亞馬遜開始向開發者是出名為Alexa for Apps的開發工具，將讓開發者能使其設計app支援以Alexa數位助理服務啟用操作。

藉由此項開發工具，將可讓開發者打造app內容與Alexa數位助理服務整合，並且能透過聲控指令方式操作這些app。

目前包含TikTok、Uber、Yellow Pages與Sonic在內app服務都已經加入支援，讓使用者能透過Alexa聲控指令操作這些app，甚至可以進一步細至操作app內特定功能，而非僅只是透過數位助理服務開啟特定app。

在此之前，包含Google、蘋果都已經釋出開發工具資源，讓開發者能以此打造可透過Google Assistant或Siri數位助理服務操作app，並且進一步操作app內特定功能。而此次亞馬遜釋出相關開發工具，無非也是希望能以此增加Alexa數位助理服務可用性。

亞馬遜先以預覽形式讓開發者測試體驗Alexa for Apps開發工具，並且吸引對此功能感興趣的開發者，藉此讓Alexa使用率增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》