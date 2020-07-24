《霹靂遊俠》劇中實車拍賣565萬元 堪稱特斯拉的智慧老祖宗

最近，一輛《霹靂遊俠》實際拍攝用車再度上了拍賣場，並且最終以19萬2000美元(約合新台幣565萬元)成交。這台在1980年代，就已經在電視上實現與人類對話、L4級自動駕駛、地圖導航以及哨兵模式等現代科技的概念，堪稱特斯拉的老祖宗。

80年代風靡國內的經典科幻美劇《霹靂遊俠》相信還有不少朋友都還記得，劇中除了人類角色李麥克以及千篇一律的劇情之外，觀眾最主要看的當然還是真正的主角Knight 2000在路上奔馳的畫面了。

身為《霹靂遊俠》李麥克的好搭檔：伙計，根據劇情的發展以及為了帶給觀眾新鮮感，在劇中也有不同的進化。而伙計與李麥克之間的鬥嘴，也是聚集的看點之一。甚至早在特斯拉出現之前，伙計早就有了所謂的「哨兵模式」，堪稱智慧汽車界的老祖宗。

本次參與拍賣的《Knight 2000》為第三代龐帝克火鳥，在1983年拍攝《霹靂遊俠》時，劇組準備了三台來做為伙計的真身，這台拍賣的就是當年三台中的一台。拍賣場還找來了李麥克在車上簽名認證。經過2周的線上競價後，最終以19萬2000美元價格成交。

車內保持著當年的「高科技」儀表板，而車頭的「紅眼」也依然可以運作，唯一美中不足的，應該就是這台伙計並不會說話鬥嘴了。

雖然近看似乎保養的不錯，不過從汽車座椅上來看，則還是可以看得出來伙計真的是老了，歲月的確是留下了痕跡。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》