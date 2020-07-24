蘋果宣布，2030年達到零碳排！一支超環保iPhone的代價是什麼？

摘要 1.蘋果（Apple）承諾在2030年對整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和。 2.蘋果不斷創新，推出節能產品，未來還會有專門的機器人回收材料再利用，也會協助供應鏈能源轉型。

蘋果（Apple）21日揭示一項計畫，承諾在2030年對整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和。

事實上，根據《Wired》報導，早在2018年春季，蘋果公司就宣布其辦公室，數據中心和零售商店，都使用100％可再生能源。21日的新承諾，代表到了2030年時，蘋果售出的每台裝置如iPhone、Mac...都將達成「零碳排」。

《CNN》指出，蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（Lisa Jackson）說：「面對氣候變遷的挑戰刻不容緩。」根據蘋果的新聞稿，Apple公布一張10年路線圖，將透過一系列創新行動來降低碳排放，其中包括：低碳產品設計、擴大能源效率、再生能源、工藝和材料創新、碳清除。

鋁金屬製程不排碳、材料可回收

根據《彭博》（Bloomberg），過去一年，蘋果開始使用「零碳排」的鋁材製作產品。這些鋁材由全球兩大供應商力拓集團（Rio Tinto Group）及美鋁（Alcoa）創立的合資公司Elysis生產。該公司使用新技術生產鋁材，在鋁金屬的製程中採用先進的導電材料代替碳，僅釋出氧氣，而非二氧化碳。

未來，Apple將透過投資、以及與兩大鋁材供應商的合作，積極支持開發直接無碳冶鋁工藝。Apple宣布，此類低含碳鋁金屬目前正在投入首批生產，計劃用於16吋MacBook Pro。

另外，蘋果也針對「回收」技術推陳出新。Apple過去一年推出的所有iPhone、iPad、Mac 和Apple Watch裝置均採用回收材料製造，包括iPhone觸控引擎100%採用回收的稀土元素製造。其最新的回收技術是透過一個名為「Dave」的機器人來拆解 iPhone上的觸控引擎，以更好地回收稀土磁鐵和鎢等關鍵材料，同時還可以回收鋼材，這是繼「Daisy」iPhone拆解機器人系列後的下一步。

Apple表示，透過產品創新，設計出盡可能節能的產品，2019年已減少了430萬公噸的碳足跡。而在過去11年間，Apple將產品所需的平均能耗降低了73%。

去年利用新鋁材製作、上市的16吋MacBook Pro，一台要價2399美金（約新台幣71,214元）。

不只自己，也協助供應鏈能源轉型

除了自己，Apple也協助供應鏈轉型。透過和Apple的新合作關係，美中綠色基金將投資1億美元，加速開展Apple供應鏈的能源效率計畫。

在擴大能源效率部分，Apple將找尋各種新方法，降低公司設施的能源使用，並協助供應鏈實現同樣的轉型。透過和Apple的新合作關係，美中綠色基金將投資1億美元，加速開展Apple供應鏈的能源效率計畫。

除了美國之外的全球各地，Apple正在斯堪地納維亞、動工建設最大的新太陽能陣列計畫案之一，並在菲律賓和泰國開發兩個新計畫案，可為當地能源匱乏的社區供電。

傑克森告訴《BBC》，已有70多家供應商，承諾到2030年，產品生產將100％運用「再生能源」。「我們有一些投資是與供應商合作，以說服本國政府將更多的清潔能源投入電網。」她補充。

綠色和平組織美國公司資深運動人士賈丁（Elizabeth Jardim）表示：「我很高興看到蘋果公司與供應商合作，提供了實際的可再生能源。」

蘋果並不是矽谷唯一針對氣候變遷宣布新計畫的公司。《Wired》指出，去年9月亞馬遜（Amazon）制定新計畫，於2040年實現碳中和；Google也收購再生能源企業，達成該公司用再生能源發電的承諾。

2020年1月，微軟（Microsoft）更宣布，將在2030年實現負碳排放，也就是不只要達到零排放，更要做到清除量大於排放量的負碳排放水準，將碳足跡減少至中性以下。臉書也承諾將減少溫室氣體的排放，該公司86%的業務營運都是由再生能源驅動的。

《中央社》報導指出，台灣經濟部次長曾文生說，歐盟正討論是否加徵碳稅，若歐盟決定課徵此稅，一定會對台灣產業帶來衝擊，在加入碳關稅後，企業的產品競爭力相當重要。

事實上，這些強調綠能的企業也會從這些措施中獲益，除了對環境有好處之外，消費者也會將企業的同情心和責任感，視為他們持續支持、購買的理由。

（參考來源：中央社、Bloomberg、CNN、BBC、Wired）

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