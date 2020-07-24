微軟雲端通用列印服務免費開放預覽 讓列印變得更方便

微軟在此次Inspire 2020線上活動宣布，將使旗下藉由Azure雲端服務運作的雲端通用列印服務，將進入公開預覽階段，讓使用者能以更簡單方式透過鄰近印表機列印文件。

相較Google預計在2021年終止旗下Google Cloud Print雲端列印服務，微軟反而在今年3月宣布推出以Azure雲端服務運作的雲端通用列印服務，並且在此次Inspire 2020線上活動宣布進入公開預覽階段。

此項服務將與Canon、brother、HP、Lexmark在內業者合作，並且透過Azure雲端服務運作，讓使用者能輕易透過雲端連接方式找到鄰近可使用印表機，同時無需額外在PC端安裝印表機對應驅動程式。而對於企業管理人員而言，則可透過中控台管理企業內部所有印表機設備，同時確認是否需要做更進一步維護，或是補充耗材。

另外，微軟也強調藉由Azure平台運作的雲端通用列印服務，可進一步確保列印文件內容安全，避免未取得授權使用者列印機密檔案文件。

而Google方面則是基於Chrome OS逐漸完善印表機支援功能，同時越來越多印表機品牌均已支援雲端列印功能，使得Google認為沒有必要自行提供雲端列印服務，因此決定讓Google Cloud Print雲端列印服務走入歷史。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》