微軟雲端通用列印服務免費開放預覽 讓列印變得更方便
微軟在此次Inspire 2020線上活動宣布，將使旗下藉由Azure雲端服務運作的雲端通用列印服務，將進入公開預覽階段，讓使用者能以更簡單方式透過鄰近印表機列印文件。
相較Google預計在2021年終止旗下Google Cloud Print雲端列印服務，微軟反而在今年3月宣布推出以Azure雲端服務運作的雲端通用列印服務，並且在此次Inspire 2020線上活動宣布進入公開預覽階段。
此項服務將與Canon、brother、HP、Lexmark在內業者合作，並且透過Azure雲端服務運作，讓使用者能輕易透過雲端連接方式找到鄰近可使用印表機，同時無需額外在PC端安裝印表機對應驅動程式。而對於企業管理人員而言，則可透過中控台管理企業內部所有印表機設備，同時確認是否需要做更進一步維護，或是補充耗材。
另外，微軟也強調藉由Azure平台運作的雲端通用列印服務，可進一步確保列印文件內容安全，避免未取得授權使用者列印機密檔案文件。
而Google方面則是基於Chrome OS逐漸完善印表機支援功能，同時越來越多印表機品牌均已支援雲端列印功能，使得Google認為沒有必要自行提供雲端列印服務，因此決定讓Google Cloud Print雲端列印服務走入歷史。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言