Uber將以司機載客數據 協助分析新型冠狀病毒疫情感染途徑

基於新型冠狀病毒疫情在美國境內仍未減緩，Uber透過對應旗下乘車服務使用數據的COVID Hub項目，藉此分析司機或乘客可能曾接觸感染者的情況，以利在地政府進行更以效率的隔離措施。

Uber表示，此項名為COVID Hub的數據分析項目預計會在提供Uber服務地區提供使用，藉此讓各地區的政府機構、衛生單位進一步追蹤曾經使用Uber服務，並且可能被感染的使用者，藉此進一步追查是否還有其他間接感染者，同時也能透過此項服務進一步追查疫情感染足跡。

依照Uber說明，由於目前新型冠狀病毒疫情影響嚴重，因此相關數據將會在乘客使用Uber服務後的幾個小時內提供，讓各地區政府機構與衛生單位使用，並且勾勒病毒感染可能發生途徑。

此外，Uber也宣布目前若不配戴口罩的話，將允許提供服務的司機拒絕載客，避免造成更大感染影響。

在Uber公布數據裡，目前COVID Hub項目已經累積記錄202萬組司機與乘客接觸記錄，同時每週平均被存取2.8次，同時39%存取COVID Hub項目內容的使用者會透過相關數據分析內容。

另外，目前Uber已經提撥5000萬美元向全球地區合作司機提供口罩在內的個人安全防護設備，同時目前已經有超過45萬名提供載客的司機收到這些個人安全防護設備，其中總計有超過2850萬份口罩提供給合作司機使用，而總計超過100萬份清潔消毒物資與手部清潔用品，目前也已經陸續向全球合作司機提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》