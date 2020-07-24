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聯發科推出天璣720處理器 鎖定更入門5G連網手機市場

聯合新聞網 / 楊又肇

揭曉天璣1000系列、800系列之後，聯發科再次宣布推出定位中階規格的天璣700系列，而第一款產品則是天璣720，同樣以台積電7nm製程打造，並且採2組運作時脈為2GHz的Cortex-A76 CPU，搭配6組運作時脈同為2GHz的Cortex-A55 CPU，形成「2+6」組核心，並且搭配Mali-G57 MC3 GPU，本身也支援6GHz以下頻段的5G連網功能，一樣支援SA獨立組網與NSA非獨立組網連接模式。

依照聯發科說明，天璣720處理器將對應最高12GB LPDDR4X-2133記憶體，支援UFS 2.2儲存元件規格，5G連網速度最高可達2.34Gbps，並且支援5G+4G網路雙卡雙待，另外則支援2 x 2天線設計的Wi-Fi 5連接規格，以及藍牙5.1與北斗衛星導航系統。

其他部分則支援1080P螢幕解析度與90Hz畫面更新率，並且對應HDR10+顯示效果，以及4K 30P H.264/265影片編解碼，另外也支援4K 30P VP9解碼播放，相機部分最高可對應單顆6400萬畫素鏡頭。

針對智慧手機經常使用的數位助理服務功能，天璣720處理器更加入語音喚醒功能，藉此加快數位助理服務啟動速度。

目前聯發科尚未公布採用天璣720P處理器的終端裝置預計推行時間，但預期今年底左右應該就會有對應產品問世。

在先前消息裡，曾傳出聯發科計畫再推出定位更入門的天璣600系列處理器，藉此在5G連網使用需求對應不同產品硬體規格設計，並且使其處理器產品能滲透至更多應用市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 聯發科

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