聯發科推出天璣720處理器 鎖定更入門5G連網手機市場

2020 年開春，全世界就迎接著武漢肺炎這隻黑天鵝，全球不少產業深受其害；但其中似乎有一個產業逆勢而起，那就是線上影音串流 OTT。在台灣，緊接著盜版站楓林網遭破獲、台劇則從不久前《我們與惡的距離》、《罪夢者》到今年《誰是被害者》、《做工的人》再掀高峰，到了 7 月又要面對 OTT 專法草案，已激起熱切關注與討論，這半年多的時間對影視文化核心角色之一：影音串流平台來說可稱得上是高潮迭起。

2020-07-02 16:02