報導指稱NVIDIA可能收購Arm 目前已與Softbank洽談潛在可行性

彭博新聞指稱，近期計畫讓Arm恢復上市的Softbank，有可能也計畫尋求潛在買家，準備將Arm對外出售，藉此填補近年對外投資形成虧損。

而相關消息指稱，目前Softbank已經與NVIDIA進行洽談，討論潛在收購可行性，但另一方面也向蘋果試探收購意願。

不過，蘋果可能考量收購Arm可能引發各地區監管機構調查，甚至可能被指控形成市場壟斷，加上目前蘋果雖然採用Arm授權打造旗下處理器產品，但實際上在處理器設計仍採用大量自訂指令集，因此收購Arm對於蘋果現行發展意義不大，使得蘋果收購Arm的可能性不高。

若由NVIDIA收購Arm的話，則可能有助於NVIDIA近期著重以Arm架構為主的超算系統，並且結合旗下GPU加速運算應用發展，同時也不會影響目前仰賴Arm架構設計為主的手機處理器發展。同時，目前超算領域的電腦系統依然以採用Intel在內x86架構處理器為主，因此即便NVIDIA收購Arm也不會造成市場發展失衡。

因此相較於蘋果，由NVIDIA出資收購Arm的可行性顯然較高，同時也能帶來較大效益。加上過去Softbank也曾由旗下投資公司Vision Fund持有NVIDIA股權，雖然前已經在2019年脫手，但顯示Softbank與NVIDIA雙方過去以來就有相當程度合作關係，因此未來也可能藉此促成NVIDIA收購Arm。

不過，鋪前Softbank、NVIDIA均未對此做任何回應，同時蘋果方面也未針對彭博新聞報導內容做任何回應。

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