康寧揭曉兼具耐摔、抗刮特性的強化玻璃Gorilla Glass Victus

康寧宣布推出全新兼具耐摔與抗刮特性的全新玻璃產品－Gorilla Glass Victus，將可應用在手機、筆電、平板，或是穿戴裝置防護需求。

依照康寧表示，因應消費者決定購買手機等裝置之餘，更願意額外付費提昇其耐用性，例如許多人都會在手機螢幕額外貼上保護貼，藉此避免手機螢幕因碰撞或摔落造成碎裂，甚至在螢幕表面產生刮痕，因此過去幾年持續在玻璃耐用特性進行強化。

不過，雖然康寧在過去幾年推出的強化玻璃設計，雖然已經可以承受多次摔落時的衝擊，卻仍可能會在表面留下明顯刮痕，因此這次推出的Gorilla Glass Victus，便是同時強化玻璃抗衝擊、耐摔特性之餘，同時也提高抗刮能力。

在康寧的實驗室內測試結果，Gorilla Glass Victus可對應自2公尺垂直高度掉落時的衝擊，同時耐刮能力更是先前Gorilla Glass 6的2倍左右。相比其他以鋁矽材質打造硬化玻璃僅能對應0.8公尺以下高度衝擊防護，Gorilla Glass Victus不僅能對應更高抗衝擊效果，同時也比其他鋁矽材質打造玻璃耐刮4倍。

同時，康寧此次也透露三星將會是第一個採用Gorilla Glass Victus強化玻璃的合作廠商，預期將會用在接下來即將對外揭曉的Galaxy Note 20系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》