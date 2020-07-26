Apple 蘋果新專利 任何物體表面都能變成 Apple Glass的觸控螢幕

Apple Glass 蘋果眼鏡讓使用者可以從眼睛看到更多訊息、導航功能…等，但是如果遇到需要操控 App、點擊選單的時候，該怎麼辦？總不是把眼鏡拿下來，把鏡片當觸控螢幕使用吧！為此，Apple 在 2016 年研發新專利，據說只要戴著 Apple Glass 就能將任何物體表面變成觸控螢幕，可以點擊 App、控制選單…等。

這項專利雖然是 2016 年申請，但根據 AppleInsider 報導，這專利日前才被披露。

專利文件中，Apple 蘋果公司表示，用戶戴上 Apple Glass 時，看著眼鏡和真實世界的虛實融合時，難免會需要觸控螢幕或與螢幕顯示的對象互動，這時通常需要戴上手套或手指感測器才能點擊控制，但是…這種感測方式時常不準確、無法使用。

因此，Apple 蘋果公司認為可以透過使用紅外線熱感測器來檢測用戶進行觸控的位置，進而更優雅地完成此任務。

當使用者手指與物體表面接觸時，觸控的區域會改變溫度，透過環境中溫度的改變就能判斷出觸控點擊位置。這種檢測方式還能區分是故意觸控或是偶然觸控，還能精準辨識使用者點擊位置。

藉由這項專利，當使用者在 Apple Glass 看到螢幕上顯示的按鈕或指示時，可以在任何物體表面上觸控反應，就像是平常點擊觸控螢幕一樣，操控 Apple Glass。

圖片及資料來源：MacRumors、AppleInsider