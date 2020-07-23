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新iPhone SE吸引大量Android用戶入坑：達成兩大目標

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

根據市場研究公司 CIRP 所發布的最新數據，定價 $399 美元 (14,500 台幣) 的新 iPhone SE 為美國 Apple 公司完成了兩個重要目標。它說服了比平時更多的 Android 用戶轉投 iOS 系統。而這款入門級手機也說服了老款蘋果手機的用戶，是時候升級了。

新 iPhone SE 在所有 iPhone 銷量中佔據了 19% 的不錯份額，儘管它只在本季度的一部分時間內上市。 iPhone SE 的基本款售價為 $399 美元，價格遠低於 iPhone XR，並且在入門價位上非常成功地取代了近三年的 iPhone 8 機型。 對於 iPhone SE，CIRP 認定蘋果客戶更有可能從另一款 iPhone 升級而來，一般都是明顯老舊的機型。

CIRP 的北美研究總監 Jeff Field Hack 表示：Apple 銷量在本季度有所成長，尤其是 iPhone SE 銷量的幫助。該設備在後付費和預付費通路道都很成功，銷量高於預期。

超過 30% 的 iPhone SE 買家來自於使用 iPhone 6S 或更老的手機，4 年或更老的手機。超過 26% 的 iPhone SE 用戶是從 Android 設備轉過來的，這比正常的 Android 到 iOS 的切換率要高。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone SE Android iOS Apple

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