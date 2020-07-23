IPPA iPhone攝影大賽2020得獎者公布 台灣也有佳作入選

手機攝影大賽IPPA（iPhone Photography Awards）近日公布了今年2020年最新的得獎作品。這個比賽規定所有的參賽作品都只能用蘋果系列的iPhone、iPad進行拍攝、後製，到今年為止已經是第13屆，堪稱規模最大、最有歷史的手機攝影比賽。獎項有大獎、一獎、二獎、三獎，還有不同分類的首獎，包括動物、建築、兒童、風景、生活、自然、新聞人物、肖像......等18種。

今年的年度攝影師大獎得主，是來自英國的Dimpy Bhalotia，作品「飛翔男孩」補捉了男孩從牆上跳入恆河的瞬間，充滿了動態張力和構圖的精巧，使用iphone X拍攝。

第一名得主Artyom Baryshau來自白俄羅斯，作品「牆在哪裡」中正在上油漆的牆壁和背景的藍天行程有趣對比，藍色條紋彷彿融入背景之中。使用iPhone 6拍攝。

No walls，Artyom Baryshau。圖擷自IPPA網站

第二名得主是來自中國的趙戈礪，作品「無題」拍攝的是每個人家裡陽台常見的曬衣風景，一陣風將被單吹起，觀看者彷彿也聞到了剛洗好的被子上清新的陽光香味。使用iPhone XS Max拍攝。

趙戈礪，無題。圖擷自IPPA網站

第三名是來自伊拉克的Saif Hussain，作品「年輕長老」拍的是老人的肖像，稍微晃動的臉龐略顯模糊，卻也和靜態背景形成一種動態的不安和對比。使用的設備是iPhone X。

Sheikh of youth，Saif Hussain。圖擷自IPPA網站

台灣也有兩位攝影師入選佳作，分別是建築組的Paddy Chao跟動物組的Erica Wu，而Erica之前也曾多次在IPPA比賽中獲獎。