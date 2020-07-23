街口託付寶其實是「借錢」？又有什麼疑慮？一次詳解給你看

簡單來說，託付寶使用了「街口金融科技」跟消費者之間的借貸關係，迴避掉之前違法吸金，以及賣基金實質上要兩三天才能贖回的問題；但金管會顯然不買單！

歷經多個月不斷跟金管會衝撞、討論引起軒然大波的街口託付寶終於在前天（7/20）上線。執行長胡亦嘉透露，才短短一天，湧入資金規模已達 1.5 億元，使用戶數也達 4~5000 戶之譜。但也僅僅一天就爆發羅生門事件，胡亦嘉口口聲聲不斷強調已經獲得金管會認可時，金管會證期局卻又跳出來說沒有經過金管會核准，「看新聞才知道」立即請街口報到說明。

問題不是電子支付不能買基金

就跟街口自己喊出的 slogan 一樣，託付寶是仿照阿里巴巴餘額寶所打造的產品，目的就是讓使用者可以輕鬆使用電子支付裡的額度買基金，實際運作上是將基金公司的基金直銷系統跟電子支付串連，使用者將資金轉入電子支付帳戶後，透過系統對接就能將一站式為使用者完成基金開戶、基金購買等過程，讓整個流程極為簡便。

那為什麼街口屢屢不能過關？事實上不是金管會不允許透過電子支付買基金，去年 1 月就同意投信投顧公會提報的自律規範修正案，同意電子支付作為基金買賣的工具；但街口的問題就出在喊出保證收益 1.5% 的廣告，踩到了金管會「基金不能保證收益」的天條，引起了高度關注。直到前天，街口才將產品結構修改一番，號稱自己已獲得金管會同意上線託付寶。

「借貸關係」是完美閃避還是灰色地帶？

但另一方面就算用電子支付，賣基金還是有兩三天才能贖回的問題。這也就是本文重點：為什麼街口要把託付寶要大費周章搞成「借貸關係」的原因了！

胡亦嘉親自解釋託付寶的運作模式。Photo Credit：INSIDE/Chris攝影

首先前提是街口總共有三間公司：街口電子支付、街口投信、街口金融科技。顧名思義，有電子支付牌照的是街口電子支付，有買賣基金牌照則是街口投信。但為什麼還有一間「街口金融科技」呢？

昨天記者會上，胡亦嘉親自解釋流程如下：1.消費者跟街口投信買基金。2.但買基金會同時跟放貸的街口金融科技簽約。3.這個約會規定使用者只能照街口金融科技每天用演算法預估的趴數賣出。4.但你賣出的時候，實際上是跟街口金融科技進行借貸關係，先借錢給你。5.實際上兩天基金真正贖回時，那筆基金的錢還給街口金融科技，但借貸關係結束。

我們知道，基金每天價格實質上是上下波動的，所以演算法預估趴數會跟實質基金當天趴數有落差，假設演算法預估的趴數 1.5%，當天賣出卻只有 1.25%，那中間少的 0.25% 街口會補你；反過來如果那天賣基金可以賺 1.75%，但你實際上還是只能賣1.5%，多出來的 0.25% 會被街口當手續費。

簡單來說，街口使用了「街口金融科技」跟消費者之間的借貸關係，迴避掉之前違法吸金，以及賣基金實質上要兩三天才能贖回的問題；最後則是由街口電子支付處理實名制 KYC 跟後續街口帳戶裡存金換回銀行帳戶的對接。

但街口還有哪些法律風險？

只是，在這次上線之時，街口還是喊出了號稱享「預期」年化成長率 1.2%~2.5% 這種擦邊球的口號，但是這 1.2%~2.5% 的收益怎麼來的？

胡亦嘉就說，街口下面自己手握的「街口多重資產證券投資信託基金」已持有長期債券為主，雖然短期一定有波動，但長期會呈現平穩曲線狀；而街口金融科技自己就是會用演算法再算出上述預估的趴數，這個趴數會落在 1.2%~2.5% 之間，消費者也只能按照街口給你的趴數換算價格賣出。

但就算有演算法撐腰，街口現在恐怕在金管會眼中還是有兩大疑慮在：一是就算把保證改成「預期」兩字，年化成長率還是不是依然觸犯基金不能保證收益的天條？第二問題就更大了，金管會親自發文，指稱之前的確同意投資人可以透過電子支付帳戶買賣基金沒錯，但是街口當時檢附的三方作業流程、投資人操作介面，根本沒有提到現所稱的託付寶，跟金管會遞送之申請書件內容不同；在這種狀況下根據蘋果日報報導，街口的保管行彰銀已暫時將湧入的 1.5 億資金退回給街口。

目前看來，街口託付寶若真的要完全迴避任何疑慮或爭議，唯一解就是進金融沙盒，但一方面胡亦嘉認為 3 億元上限太低，另一方面金管會也一直踩著不可有保證收益、補貼收益的紅線。台灣消費者要無後顧之憂的使用「台版餘額寶」，看來還有不少架要吵。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》