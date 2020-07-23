同樣採Zen 2架構 AMD推出總計達12款的Ryzen 4000系列桌機版APU

AMD宣布，正式推出同樣以Zen 2架構打造、整合Vega顯示架構，並且隸屬Ryzen 4000系列處理器的Ryzen 4000G系列桌機版APU，總計增加12款。

此次推出的處理器，分別包含Ryzen 7 4700G、Ryzen 7 4700GE、Ryzen 5 4600G、Ryzen 5 4600GE，以及Ryzen 3 4300G與Ryzen 3 4300GE，同時每種規格又額外提供針對商用設計的Pro版本，總計推出12款不同規格處理器。

而針對運算效能區隔，各個級別更區分65W與35W兩種熱設計功耗版本，藉此對應不同使用需求。

依照AMD說明，Ryzen 7 4700G在多執行緒效能相比前一代提昇2.5倍，單執行緒效能則比Intel Core i7-9700提升高達5%，另外在多執行緒效能更比Intel Core i7-9700提升高達31%，而顯示效能則比Intel Core i7-9700提升高達202%。

至於Ryzen PRO 4000系列桌上型處理器的效能則比競爭對手同級產品提升達31%，每瓦運算效能折則比競爭對手產品提升高達43%。

不過，目前Ryzen 4000G系列桌機版APU暫時僅會先以整機銷售方式推廣，因此初期僅會先以Dell、HP、華碩、宏碁、聯想在內OEM廠商合作為主，另外也會推出系統整合商等通路銷售，暫時不會有單獨盒裝版本。

Ryzen 4000G系列桌機版APU規格：

Ryzen Pro 4000G系列桌機版APU規格：

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