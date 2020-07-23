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訪談／華碩預期遊戲手機市場會成長一倍 不擔心其他競爭對手挑戰

聯合新聞網 / 楊又肇

對外揭曉旗下以ROG品牌打造的第三款遊戲手機ROG Phone 3之餘，華碩全球副總裁林宗樑與手機產品營運部門業務暨行銷處長張舜翔也針對此次推出新機分享市場布局規劃，同時也預期遊戲手機市場將會在台灣地區有明顯成長，而華碩依然會以ROG Phone取得市場發展優勢，因此不擔心先前已經由代理商引進的黑鯊手機，或是接下來同樣會進入台灣市場銷售的聯想遊戲手機競爭。

[caption id="attachment_127478" align="aligncenter" width="1000"] ▲華碩全球副總裁林宗樑[/caption]

「竹科工程師首選機種」

依照林宗樑說明，去年推出的ROG Phone 2成為「竹科工程師首選機種」，強調ROG品牌手機雖然定位在遊戲使用為主，但由於運算效能充足、觸控靈敏度高，加上螢幕尺寸、電池容量與儲存空間都符合使用需求，因此不僅是熱愛遊戲的玩家族群，就連科技愛好者、對於硬體效能有特別需求的人也會購買此款手機。

張舜翔強調，絕大部分選擇使用ROG Phone的使用者，多半都會將ROG Phone作為主要使用手機，僅少數比例作為隨身攜帶的第二款手機，因此實際上並不擔心ROG Phone在市場是否會有曲高和寡情況，甚至林宗樑更預期今年至少可讓ROG Phone 3銷量成長一倍，同時預期銷量會在100萬台至150萬台左右。

為了進一步增加使用誘因，此次在ROG Phone 3採用更低調外觀設計，不僅讓手機銳利感大幅講降低，同時也將部分細節裝飾變得更簡單，讓手機本身不會有太明顯的「電競風格」，但背面依然保留可對應不同燈效顯示的ROG標誌。

而針對去年面臨缺貨問題，林宗樑也強調今年將做好全面準備，預計7月底開放預購之後，將可在8月下旬順利供貨，同時也強調不會有嚴重缺貨問題。

不妥協的硬體設計，尚未考慮採用聯發科處理器

張舜翔強調，如同ROG品牌精神強調為贏而生，ROG Phone從推出以來也有不少堅持設計想法，例如不在手機內採用無線充電、不採用更高效率的快充設計，甚至也未像其他品牌納入對手機直接供電，而非優先讓電池充電的設計，就為了堅持讓6000mAh電池能穩定滿足包含遊玩遊戲在內的全天使用需求。

無論是無線充電、快充或直接供電設計，基本上都會讓內部電路設計增加，因此也會影響手機內部可使用空間，導致電池電量會因此受到擠壓，尤其加入無線充電設計至少會讓電池減少近1000mAh，而快充設計更可能大幅降低電池使用壽命，因此這些都不會是華碩現階段考量設計。

同時，去年在ROG Phone 2與Qualcomm合作Snapdragon 855+處理器，今年則再與Quaclomm合作Snapdragon 865+處理器，就是希望讓手機對應更高效能表現，同時也因應市場需求加入支援5G連網功能，雖然同樣未加入支援毫米波 (mmWave)連接頻段，但符合台灣市場所有使用的5G網路頻段規格，因此不會有頻段無法相容情況。

另外，此次在X模式中也提供可讓玩家調整CPU運作時脈特性，甚至可讓玩家透過華碩，或其他玩家分享的設定檔，讓手機可以快速套用切換不同CPU效能輸出表現，進而讓不同遊戲可以最佳化運算效能執行運作，而華碩也強調此部份也與Qualcomm深度合作，藉此讓ROG Phone 3能以最高硬體效能提供使用。

由於將ROG Phone產品定位在效能金字塔頂端，因此華碩希望能與提供業界最佳處理器運算效能的晶片業者合作，但認為目前聯發科推出的天璣系列處理器仍無法符合ROG Phone產品需求，因此現階段並未有在ROG Phone手機搭載聯發科處理器產品規劃。

針對串流遊戲服務最佳化

對於此次推出的ROG Phone 3同時也對應串流遊戲服務，甚至與Google Stadia進行深度合作，張舜翔說明即便串流遊戲服務將所有運算集中在雲端，雖然看似裝置端僅需接受畫面顯示結果，以及玩家端操作指令，但為了能讓串流遊戲操作體驗更加流暢，因此在手機端的前期運算，或是包含藉由人工智慧分析、預測操作模式的邊緣運算也就顯得重要，使得ROG Phone 3搭載運算效能，以及更好連網效率，將能讓串流遊戲有更好運作表現。

除了與Google Stadia服務相容，張舜翔也透露接下來將使ROG Phone 3可用於更多串流遊戲服務，而此次新機也加入支援透過藍牙與PlayStation 4的DualShock 4，或是微軟Xbox One等新款控制手把，甚至華碩也針對對應不同坊間控制手把提供三種固定架，甚至也能配合新一代Kunai控制手把，或是搭配TwinView雙螢幕配件，打造更方便遊玩遊戲的手機產品。

台灣地區不會推出「低價」入門款

相較去年與騰訊合作推出菁英版、經典版，以及至尊版三種規格設計的ROG Phone 2，其中入門定位的菁英版僅採用8GB記憶體與128GB儲存容量設計，大幅降低購機價格門檻，卻僅在中國市場提供，造成當時不少台灣消費者對此吃味。

林宗樑對此說明，中國市場會有不同版本銷售是因為與騰訊合作，因此在由騰訊額外補貼，加上市場需求情況差異，因此額外提供價格相對較低的菁英版。實際上，國際市場銷售版本均與台灣市場一致，除了定位標準設計的經典版，另外也提供記憶體與儲存容量較高的至尊版。

而接下來在ROG Phone 3部分也會採用相同銷售策略，希望能將ROG Phone 3同樣定位在提供高階硬體效能、對應更好遊戲體驗的手機產品。

不過，由於此次公布消息提及將會推出僅搭載8GB記憶體容量與256GB儲存容量版本，因此接下來或許有可能在國際市場銷售價位相對親民的入門款ROG Phone 3。

暫時還沒有對外授權周邊配件計畫

相較第一年推出ROG Phone時，華碩一口氣推出多項對應手機使用的周邊配件，希望擴展玩家遊戲體驗。而在推出ROG Phone 2時，則是針對部分周邊進行更新，並且推出華碩自有Kunai遊戲控制手把，甚至後續也推出掛上ROG品牌的入耳式耳機。

今年推出ROG Phone 3時，則主要針對Kunai遊戲控制手把作了大幅更新，使其操作體驗變得更好，另外也配合將TwinView雙螢幕擴充配件顯示規格提昇至144Hz，並且針對第三方藍牙控制手把連接需求，額外提供支架配件，但絕大多數的周邊配件幾乎沒有做太大變更。

依照張舜翔的說法，目前暫時還沒有計畫像PC產品對外開放認證授權，讓第三方業者針對ROG Phone打造周邊配件，目前所有對應ROG Phone的周邊配件還是由華碩主導設計，原因在於希望可配合手機提供更好操作體驗，但在未來規劃或許會考慮納入與第三方業者合作，讓ROG Phone能透過更多配件對應不同遊玩模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 菁英 ROG Phone 華碩 電競

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