蘋果、微軟均計畫在2030年實現零碳排放目標

從2018年宣布旗下數據中心、辦公室、零售通路等均實現使用100%再生能源運作後，蘋果更在新釋出的2020年環境進展報告說明，預計在2030年使旗下銷售產品達成完全零碳排放目標。

依照蘋果說明，2030年使旗下銷售產品達成完全零碳排放，不僅只是在產品設計實踐此目標，同時也將與供應鏈、合作夥伴一同實現更徹底的零碳排放表現，其中包含讓零件供應過程盡可能減少碳排放，本身在產品設計也會採用大量減少碳排放，例如在iPhone螢幕採用無砷、無汞設計，並且以回收金屬重新冶煉打造手機框體，並且在冶煉過程降低碳排放量。

而在先前作法裡，產品盒裝除了以環保大豆材料印製圖像，盒裝更以單一紙材組裝，藉此減少紙張黏貼與額外紙張浪費，同時也能減少組裝流程產生額外碳排放。另外，市場消息也傳出蘋果計畫在今年推出新機取消附贈USB充電器與耳機配件，同樣也是為了減少產品直接或間接產生碳排放量，並且可讓成本進一步獲得控制。

蘋果預計在2030年讓碳排放量減少75%，殘餘25%比例則會藉由外部合作，或是本身投資、收購再生能源方式達成碳中和目標。

此次蘋果也介紹全新零件拆解機器人「Dave」，相比先前推出的「Daisy」將能進一步拆解iPhone內的觸感引擎，並且回收其中稀土磁鐵與鎢等材質，讓全機可回收比重增加。

至於微軟方面，則是在稍早舉辦的Inspire 2020線上活動宣布擴大零排碳發展目標，並且成立「Transform to Net Zero」的結盟轉型計畫，希望與更多合作夥伴一同致力零碳排放，並且宣布與電力銷售商Vattenfall，另外也要求旗下供應鏈合作廠商必需遵循減少碳排放措施。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》