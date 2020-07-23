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Gogoro 2 Rumbler追加全新「閃霧銅」配色 搭配ABS制動系統
去年宣布推出採閃霧銀與霧面黑雙色特殊塗裝，同時融合Gogoro 2 Advanture、Gogoro 2 Caferacer等車款元素的Gogoro 2 Rumbler之後，Gogoro今日 (7/22)宣布推出全新「閃霧銅」配色，並且加上ABS制動系統的Gogoro 2 Rumbler ABS。
此次更新主要是在既有Gogoro 2 Rumbler新增全新「閃霧銅」配色，實際上先前就已經隨著Gogoro 2系列車款升級加入提供ABS制動系統，同時也維持提供原本閃霧銀配色選項。
不過，非ABS版本則僅提供閃霧銀配色選項，並未跟進加入「閃霧銅」配色。
除了增加新配色與BOSCH ABS 10制動系統，全新「閃霧銅」配色的Gogoro 2 Rumbler依然維持採用手把護弓、鋁合金前土除、AirFloat空氣座墊，以及具備巧克力胎風格的多功能性能胎，同時跟進升級使用iQ System智慧鑰匙卡感應啟動車輛，至於車輛座高則是755mm，並且採用12吋胎設計，依然維持搭載倒車輔助功能與G2馬達。
但由於採用ABS制動系統，使得原本在龍頭左側的手套箱則被取消。
價格方面，此次推出採用全新「閃霧銅」配色與ABS制動系統的將以新台幣94980元銷售，而未搭載ABS制動系統版本則是以新台幣87980元，搭配政府環保補助後的價格分別是新台幣66980元與62980元價格購車 (依照各地政府補助會有差異)。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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