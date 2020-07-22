強化雲端布局 微軟計畫2021年春季推出Cloud PC應用服務

持續推動旗下雲端服務Azure之際，微軟接下來也計畫進軍雲端PC使用模式，預計透過網路傳輸方式實現虛擬化PC應用服務。

實際上，藉由雲端串流形式進行PC硬體虛擬化的使用模式，市場早已有相關服務推出，其中包含藉由VMware旗下搭配雲端運作的軟體應用，讓使用者能透過虛擬化PC快速執行工作，或是透過NVIDIA GRID服務將顯示卡運算效能虛擬化，讓一般手機、平板，或是文書處理效能等級的筆電也能發揮超高顯示加速運算。

不過，藉由雲端服務運作的虛擬化PC應用模式，終究還是仰賴雲端服務本身的資料傳輸處理吞吐量，以及使用過程所涉及網路傳輸速率。而隨著5G網路服務逐漸開始在企業端率先普及應用，顯然更有虛擬化PC服務發展機會。

依照ZDNet記者Mary Jo Foley報導指稱，微軟在過去累積Office 365、Windows 365、Microsoft Teams，以及本身雲端服務Azure發展經驗，微軟計畫在2021年春季推出全新Cloud PC服務，主要針對企業端客戶提供更快、更彈性佈署使用的虛擬化PC服務，同時也能讓企業降低逐年採購PC硬體成本，並且能每年以最新PC規格提高工作生產效率。

目前此項服務仍處於保密階段，因此暫時還無法確認其服務運作細節。

而在近期發展中，微軟則準備在今年底正式推出旗下串流遊戲服務Propject xCloud，讓使用者能透過手機等連網裝置，搭配連接控制手把即可隨時透過網路串流方式遊玩遊戲。

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