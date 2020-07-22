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Google釋出免費線上課程 無編碼經驗也能學習開發Android平台app

聯合新聞網 / 楊又肇

為了讓更多人有程式編寫能力，同時也希望以此增加更多Android應用服務內容創造機會，Google宣布將開放一系列Kotlin程式語言，以及Android平台內容開發相關學習課程，讓沒有學習程式語言及內容開發的使用者可以透過線上學習。

Google在2017年的Google I/O宣布以原生形式，將Kotlin程式語言納入Android平台，讓開發者能以更精簡語法撰寫程式內容，藉此讓應用服務能以更高效率運作，甚至能藉此降低程式耗電量。

目前Google已經推動以Kotlin為優先的開發模式，約60%比例開發者都已經開始以Kotlin設計內容，甚至在Google Play Store前1000名的app中，約70%比例是以Kotlin打造。

而此次推出線上課程內容，強調即使沒有程式編寫背景也能輕易學習，其中包含如何以Android Studio開發工具打造內容，以及如何在Android裝置或模擬環境執行所打造app，並且透過實際操作學習如何打造一款app，同時在學習過程獲得相關認證徽章。

不過，如果使用者本身具備基礎程式撰寫知識與邏輯，將能以更快學習效率增加程式編寫能力，甚至可以進一步學習更多Kotlin編碼相關課程。

在此之前，蘋果已經藉由旗下Swift Playgrounds，讓使用者能透過iPad等裝置以圖像導向方式學習編碼，而微軟方面也已經藉由旗下《我的世界 (Minecraft)》打造直覺學習編碼內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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