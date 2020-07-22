協助打造Pixel手機極致拍攝功能的Marc Levoy 加入Adobe擔任副總裁
過去協助Google打造Pixel系列手機極致拍照技術的Marc Levoy，目前確認加盟Adobe擔任副總裁，並且將負責打造一款可通用的相機程式。
依照Adobe向The Verge網站證實說法，表示Marc Levoy已經在今年7月正式加入Adobe擔任副總裁，並且將與Photoshop Camera、Adobe Research，以及Adobe旗下Sensei人工智慧團隊合作，預期打造一款通用設計的相機程式。
由於整合Adobe旗下軟體與人工智慧技術，加上Marc Levoy過去在影像演算法研究經驗，以及曾經協助Google Pixel系列手機打造以軟體運算為主的HDR+模式、人像模式與極致夜拍功能Night Sight，甚至透過人工智慧與軟體演算方式實現長距離變焦清晰拍攝效果，因此預期加入Adobe之後所打造的相機程式將能對應更進一步的拍攝效果。
加入Google之前，Marc Levoy為史丹佛大學電腦科學及電機工程教授，主要研究領域包含立體渲染、光場技術，以及電腦運算攝影技術，同時也曾協助Google打造Google Glass，並且協助推出Google Maps街景服務、Google圖書書籍掃瞄器等服務，同時也曾負責帶領Jump光場相機計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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