雷亞音樂總監Ice被挖出私人發表樂曲中 以摩斯密碼暗藏光復香港訊息而離職

推出多款音樂節奏生活休閒遊戲的遊戲公司「雷亞遊戲」今日音樂總監 Ice 宣布自請離職，原因是有中國網友指出他與朋友創作的〈Telegraph : 1344 7609 2575〉一曲內，以摩斯密碼暗藏了「香港人加油，光復香港，時代革命」等訊息，遭到聲稱要抵制。

雷亞遊戲於Mobile、PS Vita、Nintendo Switch等多平台推出《Cytus》、《DEEMO》、《Mandora》、《Implosion》、《VOEZ》、《Sdorica 萬象物語》、《Soul of Eden》、《Cytus II》、《Cytus α》等遊戲，包含音樂節奏、角色扮演與生活休閒等類型。而遊戲中音樂佔有很重要的角色，音樂總監Ice也佔有相當重要的貢獻。

中國網友挖到他放在 SoundCloud 與朋友合作的樂曲中一首〈Telegraph : 1344 7609 2575〉，《Telegraph：1344 7609 2575》以摩斯密碼轉譯為《電報：安魂曲》，接着有大陸又挖到一段音樂以摩斯密碼呈現，轉換為一串數字「03421788744932632514010872450730」翻譯後意思就是「光復香港、時代革命」。

Ice於事發後在臉書上表示：「關於本人於2020三月所推出的樂曲引發的爭議，造成許多網友的討論。由於這屬於本人私下的活動，並不屬於工作範疇也與雷亞遊戲無關，因此本人決定自請離職，即日起離開雷亞遊戲。」

目前該曲已經從 SoundCloud 上下架。雷亞遊戲也與中國的遊戲代理商一起發表道歉聲明。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》