美國陸軍用Twitch實況招募新兵 但卻舉辦假抽獎要你先「簽下去」

美國政府為了募兵可說是出盡奇招，比方說開設 Twitch 遊戲實況來吸引年輕人關注。但是，美國陸軍最近卻用了一種不太光彩的手段來吸引新血，那就是於實況聊天室中，假裝要送給觀眾 Xbox Elite 控制器，但抽獎連結卻導向了新兵招聘頁面。

最近美國陸軍的 Twitch 頻道引發許多爭議。不久之前，有觀眾在實況聊天室中提及了關於「戰爭罪」的相關議題，結果卻被美國陸軍「Ban」掉禁止發言，這觸發了網友對於言論自由的敏感神經。

隨後，許多網友紛紛湧入頻道，抗議管理員隨意 Ban 人的行為，並在聊天室大洗特洗「戰爭罪」、「變性人禁止服役」等，過去美國軍隊曾鬧出的爭議。外界批評，美國陸軍想藉由遊戲實況來拉近與年輕人的距離，卻不願意接受他們的反對聲音跟質疑，根本就是本末倒置。

▲ 美國陸軍的 Twitch 頻道，觀眾留言被管理員瘋狂刪除。

然而，美國陸軍的 Twitch 頻道，近日卻做出了另一件更加不合理的事情。

相信許多偏好觀看遊戲實況的玩家都知道，許多直播主有時會在聊天室或遊戲過程中，發送「禮物」給追隨者或現場觀眾，雖然形式不一但的確提高了觀眾的興趣。

美國陸軍的實況頻道也效法了這種行為，他們定期於聊天室內發送訊息，指出只要點擊連結，就有機會獲得免費的 Xbox Elite 無線控制器 Series 2。乍看之下誘人的優惠，但玩家卻在實際開啟網頁後，被導引至美國陸軍的招聘網頁，要求填入個人資料並送出，內容完全沒有提到何時抽獎或者中籤率，簡直像是一種逼別人「簽下去」的詐騙。

The silence from @Twitch on the latest wave of criticism regarding the military using the site to scam kids into sharing personal info speaks volumes. Imagine ANY other channel doing that. Feel free to manipulate your viewers as much as you like, I guess? — 爪卂几 (@MANvsGAME) July 16, 2020

這樣的作法讓美國陸軍再度引來批評，雖然為官方合作夥伴，但 Twitch 隨後仍要求美軍禁止再使用此方式，誘使他人受騙上當。Twitch 發言人向媒體表示，美國陸軍的虛假宣傳並不符合平台使用條款，官方已要求美軍將其刪除。

然而，當美國媒體向陸軍進行求證時，他們至今卻沒有給出任何相關說法。

軍隊宣傳在美國當地非常普遍，可是這些方式跟行為來吸引新兵，不但受不到年輕人青睞，更可能加深國民對軍隊的惡劣印象，進而產生軍民間更深層的不信任。

來源：Kotaku

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》