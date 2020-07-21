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美國陸軍用Twitch實況招募新兵 但卻舉辦假抽獎要你先「簽下去」

聯合新聞網 / T客邦

美國政府為了募兵可說是出盡奇招，比方說開設 Twitch 遊戲實況來吸引年輕人關注。但是，美國陸軍最近卻用了一種不太光彩的手段來吸引新血，那就是於實況聊天室中，假裝要送給觀眾 Xbox Elite 控制器，但抽獎連結卻導向了新兵招聘頁面。

最近美國陸軍的 Twitch 頻道引發許多爭議。不久之前，有觀眾在實況聊天室中提及了關於「戰爭罪」的相關議題，結果卻被美國陸軍「Ban」掉禁止發言，這觸發了網友對於言論自由的敏感神經。

隨後，許多網友紛紛湧入頻道，抗議管理員隨意 Ban 人的行為，並在聊天室大洗特洗「戰爭罪」、「變性人禁止服役」等，過去美國軍隊曾鬧出的爭議。外界批評，美國陸軍想藉由遊戲實況來拉近與年輕人的距離，卻不願意接受他們的反對聲音跟質疑，根本就是本末倒置。

▲ 美國陸軍的 Twitch 頻道，觀眾留言被管理員瘋狂刪除。

然而，美國陸軍的 Twitch 頻道，近日卻做出了另一件更加不合理的事情。

相信許多偏好觀看遊戲實況的玩家都知道，許多直播主有時會在聊天室或遊戲過程中，發送「禮物」給追隨者或現場觀眾，雖然形式不一但的確提高了觀眾的興趣。

美國陸軍的實況頻道也效法了這種行為，他們定期於聊天室內發送訊息，指出只要點擊連結，就有機會獲得免費的 Xbox Elite 無線控制器 Series 2。乍看之下誘人的優惠，但玩家卻在實際開啟網頁後，被導引至美國陸軍的招聘網頁，要求填入個人資料並送出，內容完全沒有提到何時抽獎或者中籤率，簡直像是一種逼別人「簽下去」的詐騙。

這樣的作法讓美國陸軍再度引來批評，雖然為官方合作夥伴，但 Twitch 隨後仍要求美軍禁止再使用此方式，誘使他人受騙上當。Twitch 發言人向媒體表示，美國陸軍的虛假宣傳並不符合平台使用條款，官方已要求美軍將其刪除。

然而，當美國媒體向陸軍進行求證時，他們至今卻沒有給出任何相關說法。

軍隊宣傳在美國當地非常普遍，可是這些方式跟行為來吸引新兵，不但受不到年輕人青睞，更可能加深國民對軍隊的惡劣印象，進而產生軍民間更深層的不信任。

來源：Kotaku

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

陸軍 Twitch 美軍 戰爭

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