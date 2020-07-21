快訊

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前 正視國家威脅了嗎？

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

Twitter集體帳號被盜 幕後駭客去年已入侵執行長帳號

聯合新聞網 / INSIDE
路透
路透

美國資安調查記者 Brian Krebs 整理了 Twitter 集體帳號被盜事件的時間軸。

上週三推特（Twitter）爆發集體盜帳號事件，週末時 Twitter 也發布官方聲明，表示駭客是透過「社交工程」（social engineering scheme）模式取得內部員工信任、獲得系統高級權限後，再入侵 Twitter 內部系統。

而美國資安調查記者 Brian Krebs 在個人網站 Krebs on Security 指出，駭客除了透過社交工程取得他人信任，也藉由「SIM 卡調換」（SIM swapping）攻擊模式成功矇騙電信業者，並將鎖定的目標電話號碼轉移到駭客所控制的 SIM 卡裡。

這起事件的時間軸如下：

1. Twitter 帳號集體被盜的前幾天

在駭客們的 SIM 卡調換社群裡，有位名稱為 Chaewon 的使用者發文說，自己可以更改任何與 Twitter 帳號綁定的電子郵件，每次價格 250 美元，代表當時已經有相關交易在黑市流竄。

2. 上週三（帳號集體被盜當天）事件爆發的前幾個小時

因為駭客青睞某些擁有短名稱的社群帳號，例如：@B 或 @joe 等，這種帳號在 SIM 卡調換攻擊手法的圈子裡進行地下交易時可以賣到更高價錢。而這時駭客已經入侵了某些短名稱的社群帳號，其中有一個被入侵的帳號就是「@6」。

@6 帳號是由曾駭入《紐約時報》而被 FBI 盯上的知名駭客 Adrian Lamo 所擁有，但他在 2018 年過世後，該帳號就改由其朋友 Lucky225 所管理。

Lucky225 說，在美東時間上週三下午 2 點前，他收到 @6 帳號的密碼重置確認代碼。雖然他並沒有主動修改密碼，但因為駭客可以修改 @6 帳號所綁定的電子郵件，因此這個一次性的身份驗證代碼除了發送到他綁定的裝置裡，也發送到駭客後來新增的電子郵件地址。

3. 前知名駭客的 Twitter 被盜之後

這時候，有一個 Twitter 帳號 @shinji 發布一則內部擷圖，可以看到他那時剛新增一條「關注 @6 帳號」的動態（現在帳號 @shinji 已經被 Twitter 終止）。

從網際網路檔案館（Internet Archive）可以查到，這位 shinji 聲稱擁有兩個 Instagram 短帳號「joe」和「dead」的所有權。

而根據美國最大行動營運業者之一的資安部門員工透露，這兩個 Instagram 帳號「joe」和「dead」都與由暱稱為 PlugWalkJoe 所建立的惡名昭彰 SIM 卡交換器綁定。

4. 找到 PlugWalkJoe，21 歲大學生

PlugWalkJoe 是誰呢？調查員認為，他就是 2019 年時曾經以 SIM 卡調換攻擊手法入侵 Twitter 執行長 Jack Dorsey 帳號的駭客之一；而在現實世界裡， PlugWalkJoe 的本名其實是 Joseph James O’Connor。

Joseph James O’Connor 年僅 21 歲，來自英國利物浦，前陣子在西班牙讀大學，但因為 COVID-19 疫情影響導致短期內無法回家。調查員認為，他就是該起事件幕後人物之一。

不過評論倒是蠻樂觀，認為得感激老天，因為這起事件只是比特幣詐騙，駭客並沒有把攻擊目標轉到更嚴重的領域，例如：選舉、股票市場，甚至是盜用世界領導人帳號，再發布煽動性假貼文來引起戰爭等等。

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客 資安 社交 紐約時報 Instagram 推特

延伸閱讀

背後都同個老闆！7款高評價VPN外洩2000萬筆個資 密碼全看光

Windows DNS潛藏17年安全漏洞 微軟釋出修補程式

美政商名流遇駭 推特：駭客鎖定130個帳號

推特名人遭駭事件得手約348萬元！駭客經Twitter內部工具犯案 自家員工關係重大

相關新聞

背後都同個老闆！7款高評價VPN外洩2000萬筆個資 密碼全看光

其中除了活動日誌、IP 位置、使用者名字、電子郵件之外，就連明文密碼，比特幣付款資料、個人設備資料，甚至到 Paypal API 鏈接都有！

美國陸軍用Twitch實況招募新兵 但卻舉辦假抽獎要你先「簽下去」

美國政府為了募兵可說是出盡奇招，比方說開設 Twitch 遊戲實況來吸引年輕人關注。但是，美國陸軍最近卻用了一種不太光彩的手段來吸引新血，那就是於實況聊天室中，假裝要送給觀眾 Xbox Elite 控制器，但抽獎連結卻導向了新兵招聘頁面。

雷亞音樂總監Ice被挖出私人發表樂曲中 以摩斯密碼暗藏光復香港訊息而離職

推出多款音樂節奏生活休閒遊戲的遊戲公司「雷亞遊戲」今日音樂總監 Ice 宣布自請離職，原因是有中國網友指出他與朋友創作的〈Telegraph : 1344 7609 2575〉一曲內，以摩斯密碼暗藏了「香港人加油，光復香港，時代革命」等訊息，遭到聲稱要抵制。

在疫情之下、楓林網被破之後…各大影音平台過得如何？

2020 年開春，全世界就迎接著武漢肺炎這隻黑天鵝，全球不少產業深受其害；但其中似乎有一個產業逆勢而起，那就是線上影音串流 OTT。在台灣，緊接著盜版站楓林網遭破獲、台劇則從不久前《我們與惡的距離》、《罪夢者》到今年《誰是被害者》、《做工的人》再掀高峰，到了 7 月又要面對 OTT 專法草案，已激起熱切關注與討論，這半年多的時間對影視文化核心角色之一：影音串流平台來說可稱得上是高潮迭起。

Twitter集體帳號被盜 幕後駭客去年已入侵執行長帳號

上週三推特（Twitter）爆發集體盜帳號事件，週末時 Twitter 也發布官方聲明，表示駭客是透過「社交工程」（social engineering scheme）模式取得內部員工信任、獲得系統高級權限後，再入侵 Twitter 內部系統。

盧泰文：三星8月5日將發表五款全新裝置

三星行動通訊業務負責人盧泰文20日發表談話，預告三星在即將登場的 Galaxy Unpacked 線上發表會上，將推出 ...

Google內部新創 推出結合影片的商品銷售服務Shoploop

由Google內部新創研究單位Area 120推出的實驗性服務Shoploop，將參與目前被廣泛應用的線上短片銷售商品競爭。

Tesla將Model Y納入旗下租賃方案 吸引更多車輛訂單

為了刺激更多人購車，Tesla目前於美國地區將親民款SUV電動車Model Y加入旗下車輛租賃方案，讓使用者能以每月499美元價格租賃使用。

三星透露接下來的Unpacked線上發表活動 將公布5款新品

三星電子總裁暨行動通訊部門負責人盧泰文 (TM Roh)透露，預計在美國東岸時間8月5日舉辦的Unpacked線上發表活動中，將會公布5款新品。

印度首富打造百分之百「印度製造」5G網路 將授權更多電信業者使用

印度信實工業 (Reliance Industries)集團董事長，同時也是印度首富Mukesh Ambani表示，旗下子公司Jio Platforms已經研發一套百分之百由印度製造的完整5G網路系統。

TikTok該不該禁 川普競選團隊臉書打廣告這樣問

美國總統川普連任競選團隊本週末在臉書（Facebook）投放廣告，宣稱中國短影音平台TikTok監控用戶

微軟將使Windows 10 on Arm裝置可安裝應用內容數量增加

今年宣布將透過加入支援OpenJDK，使Windows 10 on Arm裝置可以間接支援Java打造應用服務內容，微軟在接下來的規劃中，更準備在明年上半年讓WPF (Windows Presentation Foundation)應用服務內容可以在Arm64硬體架構上運作。

熱門新聞

TikTok該不該禁 川普競選團隊臉書打廣告這樣問

不看就刪！Netflix推出移除「繼續觀賞列」清單功能

微軟將使Windows 10 on Arm裝置可安裝應用內容數量增加

「我不敢相信是你」 臉書影片竟是釣魚詐騙連結

Razer打造旗下首款60％比例小尺寸光軸鍵盤Huntsman Mini

手機科技／Google Map導航 避免塞車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。